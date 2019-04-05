В России
сегодня, 14:57
Крым отказался от курортного сбора
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Его введение отсрочили до 2021 года.
В 2019 году Крым не будет вводить курортный сбор. Власти республики просят Правительство РФ исключить её из этого эксперимента. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, он не видит смысла «устраивать сбор ради сбора». Об этом он заявил через свой профиль в соцсети.
Как пишет издание «Доктор Питер», в Крыму уже откладывали введение сбора на год - до 1 мая 2019 года. Были планы, что на полуострове его будут взимать не круглый год, а только с 1 мая по 30 сентября.
В июле 2017 года в России приняли закон, согласно которому в экспериментальном режиме в 2018-2022 год будут собирать туристический сбор за пользование курортной инфраструктурой. Правительство РФ попросили исключить регион из эксперимента.
Как пишет издание «Доктор Питер», в Крыму уже откладывали введение сбора на год - до 1 мая 2019 года. Были планы, что на полуострове его будут взимать не круглый год, а только с 1 мая по 30 сентября.
В июле 2017 года в России приняли закон, согласно которому в экспериментальном режиме в 2018-2022 год будут собирать туристический сбор за пользование курортной инфраструктурой. Правительство РФ попросили исключить регион из эксперимента.
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