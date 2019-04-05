В России

сегодня, 14:57

Крым отказался от курортного сбора

179
#курортный сбор
Крым отказался от курортного сбора

Его введение отсрочили до 2021 года.

В 2019 году Крым не будет вводить курортный сбор. Власти республики просят Правительство РФ исключить её из этого эксперимента. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, он не видит смысла «устраивать сбор ради сбора». Об этом он заявил через свой профиль в соцсети.



Как пишет издание «Доктор Питер», в Крыму уже откладывали введение сбора на год - до 1 мая 2019 года. Были планы, что на полуострове его будут взимать не круглый год, а только с 1 мая по 30 сентября.

В июле 2017 года в России приняли закон, согласно которому в экспериментальном режиме в 2018-2022 год будут собирать туристический сбор за пользование курортной инфраструктурой. Правительство РФ попросили исключить регион из эксперимента.
179
#курортный сбор

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Любовница засунула в мужчину утеплитель и сбежала
#курьез
Любовница засунула в мужчину утеплитель и сбежала

59 минут назад

В России
Семья случайно выкинула миллион рублей
#мусор
Семья случайно выкинула миллион рублей

сегодня, 14:38

В России
Ребенок умер после укола в больнице
#шок #кома #ошибка врачей
Ребенок умер после укола в больнице

сегодня, 14:32

В России
Бумажный СНИЛС отменили
#СНИЛС
Бумажный СНИЛС отменили

сегодня, 14:26

В России
Названы самые полезные и вредные супы россиян
#питание #суп
Названы самые полезные и вредные супы россиян

сегодня, 14:14

В России
#потребительская корзина
2
В потребительскую корзину предложили добавить витамины

вчера, 18:47

В России