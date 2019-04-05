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В глазу женщины обнаружили живых пчёл
Необычная пациентка попала к врачам из Тайваня.
На острове Тайвань врачи удалили из глазницы пациентки четырех живых пчел, сообщает Daily Mail. Как оказалось, пчелы на протяжении четырех часов питались ее слезами и вызвали кожную инфекцию и воспаление роговицы.
- Мы приводили в порядок могилу родственника. Я сидела на корточках и вырывала сорняки. Затем в лицо подул ветер, и что-то попало мне в глаз, то ли песок, то ли грязь, — вспоминает девушка. — Я промыла глаз водой, но к вечеру он начал зудеть и слезиться.
Врачи определили, что насекомые принадлежали к семейству галиктидов, которых привлекает запах человеческого пота. Эти пчелы могут забираться под одежду и в волосы, вызывая аллергические реакции, пишет «Total Media Qazaqstan».
Ведущий офтальмолог клиники заявил, что подобный случай стал уникальным в мировой практике, указывает "Лента".
- Мы приводили в порядок могилу родственника. Я сидела на корточках и вырывала сорняки. Затем в лицо подул ветер, и что-то попало мне в глаз, то ли песок, то ли грязь, — вспоминает девушка. — Я промыла глаз водой, но к вечеру он начал зудеть и слезиться.
Врачи определили, что насекомые принадлежали к семейству галиктидов, которых привлекает запах человеческого пота. Эти пчелы могут забираться под одежду и в волосы, вызывая аллергические реакции, пишет «Total Media Qazaqstan».
Ведущий офтальмолог клиники заявил, что подобный случай стал уникальным в мировой практике, указывает "Лента".
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03.04.2019 14:43В мире