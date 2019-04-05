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Семья случайно выкинула миллион рублей
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Деньги пришлось искать в 12 тоннах мусора.
Тюменской семье пришлось перерыть 12 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные деньги. По их словам, речь идет о миллионах рублей, точная сумма не называется, сообщает портал «Наш город».
Семья обратилась в цех по сбору и сортировке мусора. Тюменцы рассказали, что нечаянно выбросили в контейнер пакет с наличными. Тюменцы перевезли мать к себе, а жилье женщины продали. Сумму от сделки они хранились в пакете, который случайно перепутали с мусором и выкинули. Содержимое контейнера вывезли на мусоросортировочный завод.
Семья незамедлительно приехала на завод. Ради денег им пришлось перерыть 12 тонн мусора. Пакет нашли.
Семья обратилась в цех по сбору и сортировке мусора. Тюменцы рассказали, что нечаянно выбросили в контейнер пакет с наличными. Тюменцы перевезли мать к себе, а жилье женщины продали. Сумму от сделки они хранились в пакете, который случайно перепутали с мусором и выкинули. Содержимое контейнера вывезли на мусоросортировочный завод.
Семья незамедлительно приехала на завод. Ради денег им пришлось перерыть 12 тонн мусора. Пакет нашли.
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