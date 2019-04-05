Общество

сегодня, 14:36

Бассейн «Пламя» открылся после реконструкции

4 1177
#бассейн
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Бассейн «Пламя» открылся после реконструкции

Плавательный бассейн на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» сегодня торжественно открыли после ремонта. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, на реконструкцию было выделено около 20 миллионов рублей. В течение года были отремонтированы чаша бассейна, вентиляция, душевые, кабинеты, раздевалки для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно комплекс посещают около 10 тысяч детей и взрослых, в том числе учащиеся детско-юношеских спортивных школ. ФОК «Пламя» является одним из старейших учреждений физической культуры и спорта Липецка. В полную силу бассейн заработает с 8 апреля.
4 1177
#бассейн
2

Комментарии (4)

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Гражданин

13 минут назад
Не все плохо, есть и хорошие события!
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Житель

16 минут назад
Отдайте деньги за Копцевы Хутора !
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саня

сегодня, 15:03
будет тоже самое ,что со стадионом.
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завхоз

сегодня, 14:54
в копцевых хуторах тоже открыли после того как рабочих кинули на 10 лямов и ни кому до этого нет дела
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