Бассейн «Пламя» открылся после реконструкции

Плавательный бассейн на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» сегодня торжественно открыли после ремонта.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, на реконструкцию было выделено около 20 миллионов рублей. В течение года были отремонтированы чаша бассейна, вентиляция, душевые, кабинеты, раздевалки для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Ежегодно комплекс посещают около 10 тысяч детей и взрослых, в том числе учащиеся детско-юношеских спортивных школ. ФОК «Пламя» является одним из старейших учреждений физической культуры и спорта Липецка. В полную силу бассейн заработает с 8 апреля.

