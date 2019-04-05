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Липчан призывают отказаться от покупки подснежников

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#подснежники #первоцветы
Липчан призывают отказаться от покупки подснежников

В начале апреля в пригородных лесах распускаются первые цветы - пролеска сибирская, более известная как подснежник, фиалка, купальница, горицвет и другие, многие из которых занесены в «Красную книгу Липецкой области».

В рамках акции «Первоцвет» отдел охраны окружающей среды совместно с управлениями округами и городским управлением потребительского рынка проводит совместные рейды по пресечению торговли первоцветами.

На территории, прилегающей к «Центральному» и «Октябрьскому» рынкам, выявлены случаи торговли подснежниками. Продавцам ранних цветов разъяснили, какую ценность имеют для природы дикорастущие первоцветы,  почему их нельзя собирать и продавать, а также раздали тематические  листовки.

Как сообщили городские экологи, первоцветы являются единственным источником питания просыпающихся ранней весной пчел и шмелей. Если истощенные длительной зимой насекомые не получат достаточно питания от первых весенних цветов, это приведет к резкому снижению их численности. Известно, что насекомые-опылители необходимы в период цветения многих растений и плодовых деревьев, так что от их количества во многом зависит будущий урожай  в садах и огородах липчан.

Отдел охраны окружающей среды призывает жителей города отказаться от сбора и покупки подснежников, чтобы сохранить их хрупкую красоту для будущего, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

8 905
#подснежники #первоцветы

Комментарии (8)

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ВЕНЕРА

2 минуты назад
Хотите сохранить природу Прекратите о ней заботиться
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skrip

8 минут назад
Я так думаю, Ловить рыбу преступление,подъезжать к водоему преступление,Жарить шашлык у водоема преступление,ставить палатку у реки -преступление,сбор валежника грубое преступление.------------------------Строительство особняков непосредственно у водоёма -Жизненная необходимость.Рытьё фекальных ям непосредственно у среза воды --это нужда,скважина из водоноса -тоже необходимость.строительство причалов ,катера постоянного нахождения на воде,Есть мы и есть ОНИ.-----------------Час назад проезжал через ЗАМЯТИНКУЮ переправу ,стоят мужики жигалят рубу и ни одного инспектора.Им бы кого нибудь с удочкой с двумя крючками зажучить.
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Я

9 минут назад
Не нашла в Красной книге Липецкой области ни пролески, ни подснежника. Гороские экологи порют чушь. Этой пролеской весной земля в лесу так зарастает, что ногу поставить некуда. с какого перепугу ее будут в Красную книгу заносить? А подснежник - это совсем другой цветок. Он белого цвета и тоже отсутствует в красной книге Липецкой области, поскольку она никогда не являлась ареалом его произрастания.
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читайте больше

20 минут назад
Пролеска (Сцилла), как исчезающее растение занесено в Красную книгу. Связано это с массовыми сборами цветов в весенний период.
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тата

26 минут назад
пролеска тоже занесена в красную книгу
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гость

47 минут назад
подснежник занесен в красную книгу? без проблем, нельзя так нельзя. Почему пролесок вдруг приравняли к подснежнику и запрещают его собирать?! В управлении потребрынка работают идиоты?
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Я так думаю

48 минут назад
Россия окончательно сходит с ума. Запрещать собирать цветы,валежник,ловить рыбу и прочее,могут только такие придурки,как жириновский,которые сочиняют законы для быдла. Вы когда нибудь были в лесу??? По вашим понятиям любую траву можно занести в красную книгу. НАРОД, НАД ВАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ, А ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ.
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Ais

сегодня, 15:02
надо не разъяснять, а штрафовать. С нашим народом только так и нужно. По хорошему все равно не поймут
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