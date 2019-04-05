Липчан призывают отказаться от покупки подснежников

В начале апреля в пригородных лесах распускаются первые цветы - пролеска сибирская, более известная как подснежник, фиалка, купальница, горицвет и другие, многие из которых занесены в «Красную книгу Липецкой области».

В рамках акции «Первоцвет» отдел охраны окружающей среды совместно с управлениями округами и городским управлением потребительского рынка проводит совместные рейды по пресечению торговли первоцветами.



На территории, прилегающей к «Центральному» и «Октябрьскому» рынкам, выявлены случаи торговли подснежниками. Продавцам ранних цветов разъяснили, какую ценность имеют для природы дикорастущие первоцветы, почему их нельзя собирать и продавать, а также раздали тематические листовки.



Как сообщили городские экологи, первоцветы являются единственным источником питания просыпающихся ранней весной пчел и шмелей. Если истощенные длительной зимой насекомые не получат достаточно питания от первых весенних цветов, это приведет к резкому снижению их численности. Известно, что насекомые-опылители необходимы в период цветения многих растений и плодовых деревьев, так что от их количества во многом зависит будущий урожай в садах и огородах липчан.



Отдел охраны окружающей среды призывает жителей города отказаться от сбора и покупки подснежников, чтобы сохранить их хрупкую красоту для будущего, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



