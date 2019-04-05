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Ребенок умер после укола в больнице

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#шок #кома #ошибка врачей
Ребенок умер после укола в больнице

Возбуждено уголовное дело.

В Дагестане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей после смерти ребенка в больнице, сообщает республиканский СУ СК РФ.

В Дагестане 7-летний мальчик впал в кому и умер после укола в одной из клиник Махачкалы, указывает РИА Дербент. 19 января 2019 года в одной из медклиник Махачкалы во время подготовки к плановой операции 7-летнему мальчику сделали укол, который вызвал анафилактический шок, судорожный синдром и ребенок впал в кому. Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, где 5 марта 2019 года он, не приходя в сознание, скончался.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
320
#шок #кома #ошибка врачей

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