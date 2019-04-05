В России
9 минут назад
Бумажный СНИЛС отменили
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Свидетельства переведут в электронный формат.
Все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат постепенно, в течение трех месяцев, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России. С 3 апреля 2019 года с России перестали выдавать бумажные СНИЛС.
В фонде добавили, что принятые изменения дополняют СНИЛС новыми электронными возможностями. При необходимости в клиентской службе или управлении ПФР можно получить справку со СНИЛС и другой информацией, которая раньше была указана на страховом свидетельстве. СНИЛС будет доступен в личном кабинете на сайте ПФР или в приложении, указывает ТАСС.
С 2021 года планируется начать перевод россиян с бумажных на электронные паспорта, напоминает «Коммерсант». Разработкой соответствующего законопроекта было поручено заняться Минэкономики и автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика».
В фонде добавили, что принятые изменения дополняют СНИЛС новыми электронными возможностями. При необходимости в клиентской службе или управлении ПФР можно получить справку со СНИЛС и другой информацией, которая раньше была указана на страховом свидетельстве. СНИЛС будет доступен в личном кабинете на сайте ПФР или в приложении, указывает ТАСС.
С 2021 года планируется начать перевод россиян с бумажных на электронные паспорта, напоминает «Коммерсант». Разработкой соответствующего законопроекта было поручено заняться Минэкономики и автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика».
23