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16 минут назад

Отправленный в отставку мэр обжалует увольнение в суде

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#отставка #Латвия
Отправленный в отставку мэр обжалует увольнение в суде

Мужчину освободили от должности ночью.

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности, пишет РИА Новости. Ранее министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Ушакова от должности мэра Риги из-за претензий к работе городских властей, указывает РБК.

- Совершенно очевидно, что я обращусь в суд. Я убежден в незаконности действий министра, который подписал это распоряжение, и она будет доказана в суде, — подчеркнул Ушаков.

В распоряжении Пуце перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия "Ригас сатиксме" (РС), дополняет «Интерфакс». Например, при подготовке отчета о выполнении бюджета самоуправления в 2017 году в бухгалтерии неправильно показаны 18,43 млн евро в финансовых данных РС, в результате средства израсходованы не в соответствии с целью, предусмотренной в бюджете самоуправления.

В связи с этим случаем Нил Ушаков нарушил несколько норм закона об управлении долями капитала публичного лица и обществами капитала, закона о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица, законов о бухгалтерии, о бюджетном и финансовом управлении, о бюджетах самоуправлений, говорится в распоряжении.
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#отставка #Латвия

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