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22 минуты назад

Названы самые полезные и вредные супы россиян

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#питание #суп
Названы самые полезные и вредные супы россиян

Выводы сделали врачи-диетологи.

Опрошенные РИА Новости эксперты в Международный день супа, рассказали, какие первые блюда самые полезные, а какие они есть не рекомендуют. Как рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, овощные супы остаются основой питания во всех клиниках.

Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. В качестве источника необходимых питательных веществ оптимален овощной вегетарианский суп. А вот мясные бульоны могут содержать вредные вещества - последствие кормления животных антибиотиками, дополняет «Российская газета».

Нельзя сказать, что одни супы лучше, а другие хуже, — это неправильно, пояснил в беседе с РБК директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Дмитрий Никитюк. По его словам, всего в мире более 500 видов супов и все они полезны. Он отметил, что это блюдо низкокалорийно и способствует быстрому насыщению, а также воздействует на рецепторный аппарат слизистой оболочки желудка.
66
#питание #суп

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