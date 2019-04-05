В России
22 минуты назад
Названы самые полезные и вредные супы россиян
Выводы сделали врачи-диетологи.
Опрошенные РИА Новости эксперты в Международный день супа, рассказали, какие первые блюда самые полезные, а какие они есть не рекомендуют. Как рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, овощные супы остаются основой питания во всех клиниках.
Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. В качестве источника необходимых питательных веществ оптимален овощной вегетарианский суп. А вот мясные бульоны могут содержать вредные вещества - последствие кормления животных антибиотиками, дополняет «Российская газета».
Нельзя сказать, что одни супы лучше, а другие хуже, — это неправильно, пояснил в беседе с РБК директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Дмитрий Никитюк. По его словам, всего в мире более 500 видов супов и все они полезны. Он отметил, что это блюдо низкокалорийно и способствует быстрому насыщению, а также воздействует на рецепторный аппарат слизистой оболочки желудка.
Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. В качестве источника необходимых питательных веществ оптимален овощной вегетарианский суп. А вот мясные бульоны могут содержать вредные вещества - последствие кормления животных антибиотиками, дополняет «Российская газета».
Нельзя сказать, что одни супы лучше, а другие хуже, — это неправильно, пояснил в беседе с РБК директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Дмитрий Никитюк. По его словам, всего в мире более 500 видов супов и все они полезны. Он отметил, что это блюдо низкокалорийно и способствует быстрому насыщению, а также воздействует на рецепторный аппарат слизистой оболочки желудка.