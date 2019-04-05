В мире

32 минуты назад

Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара

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#нефть #доллар
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара

При расчете за нефть.

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран - членов ОПЕК. Об этом пишут ТАСС со ссылкой агентство Reuters.

Власти Саудовской Аравии на протяжении нескольких месяцев обсуждают вариант отказа от доллара и уже сообщили об этом Вашингтону. Саудиты также обсудили план с другими членами ОПЕК, говорят источники агентства.

Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК. Но угроза саудовской стороны отказаться от доллара в нефтяных сделках говорит о недовольстве Эр-Рияда возможным вовлечением в антимонопольные тяжбы.
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#нефть #доллар

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