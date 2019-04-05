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40 минут назад

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики

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#выборы #Украина #наркотики
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики

Политики готовятся к дебатам.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов, пишет РИА Новости. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Шоумен 3 апреля предложил президенту провести в преддверии второго тура выборов дебаты не в телестудии, а на стадионе. В числе условий Зеленский назвал, в частности, прохождение медэкспертизы, а также признание его в качестве равного Порошенко кандидата в президенты. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским, указывает РБК.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
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#выборы #Украина #наркотики

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