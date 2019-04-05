Общество

сегодня, 12:56

На детской площадке вырыли котлован

17 1508
#котлован #вышка
На детской площадке вырыли котлован

Местные жители возмущены.

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В редакцию GOROD48 обратилась Светлана, жительница района Сокола. Липчанка сетует на то, что во дворе жилых домов на пересечении улицы Франко и переулка Курако, на детской площадке, вырыли котлован.

- Строители начали работать вчера. Сначала объясняли раскопки тем, что здесь будет канализационный колодец. Сегодня уже все забетонировали и поставили опору под вышку связи. Ничего не объясняют, указывают на заказчика работ из Воронежа. Четко ответа ни от кого добиться не можем, - уверяет Светлана. - Здесь всю жизнь была детская площадка, да и сейчас детишки играют на ее останках. Мы выросли здесь! Исторически тут площадка. Нас даже никто не спросил о том, что тут будет происходить. Сейчас мы не даем им все это забетонировать. 

Светлана дополнила, что ее соседи уже обращались по поводу непонятных раскопок в территориальный отдел полиции, но ясности ситуации это пока не прибавило. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники оперативной группы выехали на место для проведения разбирательства. 
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#котлован #вышка

Комментарии (17)

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Неравнодушный

9 минут назад
Жителю, а вы в фольгу завернитесь и никакая сотовая станция не страшна. А , вообще, ребята из Воронежа на подъезде, сейчас все документы предъявят - и будет там вышка, как и планировалось и никто не помрёт.
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Житель

36 минут назад
И Моти желательно.
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Житель

36 минут назад
Неравнодушному --надо вам поставить базовую сотовою станцию- посмотрел -бы я на вас с вашим приколом.
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Сосед

54 минуты назад
Вот будет вам вышка как у нас гостиница на 60 лет
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подруга Моти

55 минут назад
Там поставят станцию, чтобы облучать нас электромагнитными лучами из космоса. Будут зомбировать наш мозг, чтобы подчинить себе наше сознание. Проклятые инопланетяне.
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skrip

56 минут назад
Виселицы пора начинать монтировать,да и расстрельные стены не помешают
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Неравнодушный

56 минут назад
Вопросы дуре-местной жительнице Светлане и городу48 1.дура, где там детская площадка? там грязная площадка для выгула собак 2. где котлован? там точечный фундамент под опору
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Гостья

59 минут назад
Соколец. Куда смотрит мэр? А никуда она не смотрит. У вас котлован, у нас быханов сад
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Соколец

сегодня, 13:32
Подымемся все, не дадим строить вышки на детской площадке, куда смотрит новый ИО и мэр.
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Житель

сегодня, 13:28
Воюйте пока не поздно -потом трудно будет заставить демонтировать -был случай -что жильцы дома 19 ул Котовского добились демонтажа -два года воевали.
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