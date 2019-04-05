Местные жители возмущены.

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В редакцию GOROD48 обратилась Светлана, жительница района Сокола. Липчанка сетует на то, что во дворе жилых домов на пересечении улицы Франко и переулка Курако, на детской площадке, вырыли котлован.



- Строители начали работать вчера. Сначала объясняли раскопки тем, что здесь будет канализационный колодец. Сегодня уже все забетонировали и поставили опору под вышку связи. Ничего не объясняют, указывают на заказчика работ из Воронежа. Четко ответа ни от кого добиться не можем, - уверяет Светлана. - Здесь всю жизнь была детская площадка, да и сейчас детишки играют на ее останках. Мы выросли здесь! Исторически тут площадка. Нас даже никто не спросил о том, что тут будет происходить. Сейчас мы не даем им все это забетонировать.



Светлана дополнила, что ее соседи уже обращались по поводу непонятных раскопок в территориальный отдел полиции, но ясности ситуации это пока не прибавило. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники оперативной группы выехали на место для проведения разбирательства.