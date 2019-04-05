Субботник состоится завтра, 6 апреля.

Липецке сообщество «Открывали» приглашает всех неравнодушных присоединиться к субботнику 6 апреля. Волонтеры выйдут на уборку побережья Матырского водохранилища и прилегающего к нему лесного массива.



- Всем известно - убирают те, кто не мусорят. И позиция "я же не мусорю - зачем мне убирать" может привести к экологической катастрофе мирового масштаба. Так что - не отлыниваем, присоединяемся! - призывают организаторы акции.



Встреча и выезд запланированы на 10 утра. Старт — от ТРЦ «Липецк» на улице Студеновская. С собой стоит захватить две пары перчаток (для себя и для друга) и минимум одну пачку мусорных мешков (объемом 100 и более литров). Если есть возможность - грабли, лопаты, ведра и другой хозяйственный инвентарь. Также организатор субботника советуют взять с собой горячий чай и перекус, а также максимально освободить багажное отделение в машине.



Номера для связи: 89508004939 (Иван) и 89046926411 (Илья).