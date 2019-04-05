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сегодня, 11:40

Волонтеры выйдут на уборку побережья Матырского водохранилища

7 493
#субботник
Волонтеры выйдут на уборку побережья Матырского водохранилища

Субботник состоится завтра, 6 апреля.

Липецке сообщество «Открывали» приглашает всех неравнодушных присоединиться к субботнику 6 апреля. Волонтеры выйдут на уборку побережья Матырского водохранилища и прилегающего к нему лесного массива.

- Всем известно - убирают те, кто не мусорят. И позиция "я же не мусорю - зачем мне убирать" может привести к экологической катастрофе мирового масштаба. Так что - не отлыниваем, присоединяемся! - призывают организаторы акции.

Встреча и выезд запланированы на 10 утра. Старт — от ТРЦ «Липецк» на улице Студеновская. С собой стоит захватить две пары перчаток (для себя и для друга) и минимум одну пачку мусорных мешков (объемом 100 и более литров). Если есть возможность - грабли, лопаты, ведра и другой хозяйственный инвентарь. Также организатор субботника советуют взять с собой горячий чай и перекус, а также максимально освободить багажное отделение в машине.

Номера для связи: 89508004939 (Иван) и 89046926411 (Илья).
7 493
#субботник

Комментарии (7)

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НЕ ПАТРИОТ

18 минут назад
для себя и для друга, две, две пачки возьми!!! А то ещё залетишь по пьяни от друга...
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НЕ ПАТРИОТ

20 минут назад
Ч., а кто сказал, что будет честно???
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!

47 минут назад
для себя и для друга, вот такие дебилы и засирают Отчизну. Тебя надо направить на принудительные работы по очистке территории месяца так на два-три. А то закон у нас слишком мягок к таким вот засранам.
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Ч.

49 минут назад
Интересно получается , ср- т одни , а убирают другие . Нечестно !!!
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для себя и для друга

53 минуты назад
для себя я пивас возьму,а для друга пачку хандонов.
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555

54 минуты назад
Весной в России жить обидно Весна стервозна и капризна Сошли снега и стало видно Как жутко засрана Отчизна
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Красавцы убирайте

55 минут назад
Я * грязнить летом
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