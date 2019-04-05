Происшествия

33 минуты назад

Расследование уголовного дела об убившей пенсионерку сосульке продлено на месяц

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#сосулька
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Расследование уголовного дела об убившей пенсионерку сосульке продлено на месяц

Следствию не хватает данных специальной техническо-строительной экспертизы.

Сегодня истекли два месяца предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») Октябрьским районным отделом СУ СК РФ по Липецкой области по факту смерти 78-летней жительницы Липецка Раисы Родиной: на женщину с козырька балкона пятого этажа по улице Депутатской, 94, упала снежно-ледяная глыба.

- Расследование уголовного дела продлено. Нам не хватает данных специальной техническо-строительной экспертизы. Поэтому говорить о чье-либо вине в произошедшей 4 февраля трагедии преждевременно, - сообщили GOROD48 в Октябрьском районном отделе СУ СК РФ по Липецкой области.

Напомним, что вечером 4 февраля упавшая с жилого дома по улице Депутатская в Липецке снежная наледь травмировала пенсионерку, которая была госпитализирована в медицинское учреждение, где утром следующего дня скончалась. Это случилось после того, как врио губернатора Игорь Артамонов обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега. Понятно, что на этом фоне дело о гибели пенсионерки от упавшей на ее голову глыбе снега стразу же стало «политическим», и его расследование попало под личный контроль руководителя Следственного управления СК России по Липецкой области.

Однако кажущееся простым на первый взгляд уголовное дело забуксовало: следствию нужно было понять, откуда упала роковая глыба - с козырька крыши (и тогда уголовную ответственность понесет руководитель управляющей компании), с козырька балкона (и тогда виновным будет владелец жилого помещения, если этот козырек самопальный) или с крыши магазина (тогда под суд пойдет его директор). Сами правоохранители сразу же после трагедии признались GOROD48, что находятся под прессингом общественного внимания к инциденту, в результате которого погибла пенсионерка. От них требуют результата как администрация области, так и московское начальство. Расследование уголовного дела усугубляет тот факт, что у квартиры «под подозрением» сразу два собственника: муж и жена.

Как стало известно GOROD48, козырек балкона последнего этажа - это конструктивная особенность этой «хрущевки». Стало быть, очистка этого козырька от наледи - зона ответственности УК. В то же время один из предыдущих собственников квартиры самовольно приделал к железобетонной плите балкона свой косой козырек. Как выяснило следствие, именно он сыграл роль трамплина, по которому съехала снежно-ледяная глыба, спикировавшая на пристройку к магазину «Магнит» у дома, а оттуда - на случайно оказавшуюся не в том месте не в то время пенсионерку Родину.

Кстати, в деятельности управляющей компании ГУК «Центральная-Л», которая обслуживает дом по улице Депутатской, 94, правоохранительные органы обнаружили немало нарушений, которым должна быть дана соответствующая правовая оценка. Это, впрочем, не помешало фигуранту дела о погибшей пенсионерке, директору этой «управляшки», депутату Липецкого горсовета Александру Шальневу попасть в число липчан, награжденных в этом году медалью «Во Славу Липецкой области».

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#сосулька
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Комментарии (5)

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Следак—чудак

15 минут назад
А сосульку под подписку отпустить, всё равно ей кобздец.
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Следак—чудак

18 минут назад
А чё тут думать: сосулька убила её и грузите. Явку с повинной от неё задним числом оформляйте, да в суд направляйте. Там разберутся.....
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медаль

18 минут назад
Только у нас могут награждать бездельников и вредителей , Отвратительная управляшка - столько жалоб , а тут награда ВО КАК !!!!!!!! Кто работает нормально. но увы не депутат, того не замечают , Хоть бы один жилец был доволен работой этой бездельницы (компании ) А зачем - награды сыплются со всех сторон . да еще наши проплаты за не работу на счет поступают Ну скажите - где такое возможно , Даже прежний журнал КРОКОДИЛ - отдыхает
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Фекла

21 минуту назад
Тоня, там Уваркина все разрулит. Всех вытащит, спасет и в карман за то себе положит)))
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Тоня

22 минуты назад
Так и будут сосать это дело пока не найдут лазейку как простых граждан сделать виноватыми. Расследовали бы дела, которые иванов с кобылой наворочили!
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