Происшествия

48 минут назад

Рецидивист поехал мириться с женой и отнял по дороге у таксиста автомобиль

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#разбой
Рецидивист поехал мириться с женой и отнял по дороге у таксиста автомобиль

30 марта в Добровский отдел полиции обратился 22-летний водитель такси. Он сообщил полицейским, что клиент отнял у него автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан неоднократно судимый ( за совершение краж, грабежей, хулиганство) 36-летний липчанин. По словам злоумышленника, на попутном автомобиле он ехал из Липецка в Добринский район, чтобы уладить отношения с бывшей женой. Денег на оплату поездки ему не хватило. Водитель автомобиля, узнав, что поездка клиентом оплачена будет не полностью, отказался его везти дальше. Тогда, подозреваемый вытолкнул водителя из салона и продолжил поездку самостоятельно.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Добровский отдел полиции.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 162 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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#разбой

Комментарии (1)

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всемогущий

52 секунды назад
К бабе ехал мириться, святое дело! Надо простить.
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