Общество
сегодня, 10:02
Липецкий автосалон признан банкротом с долгом в 847 млн рублей
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Имущество компании продадут в счет долгов.
Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом местный автосалон «КМ/Ч-Липецк». На предприятии введено конкурсное производство. Конкурсному управляющему отведено полгода на розыск и продажу активов компании. Вся выручка с торгов пойдет на погашение долгов автосалона.
Банкротство «КМ/Ч-Липецк» было прошлой осенью инициировано компанией их Химок - «Квингрупп». Помимо подмосковной компании, в дело о банкротстве вступила налоговая инспекция банки поставщики автомобилей. Согласно отчету временного управляющего требования кредиторов на конец марта 2019 года составили более 847 млн рублей. Финансовое состояние должника — неудовлетворительное.
ООО «КМ/Ч-Липецк» (ИНН 4826050700) было зарегистрировано в регионе в 2006 году. 100% компании принадлежит учредителю — компании «Автоскаут». Уставный капитал «КМ/Ч-Липецк» 1 010 000 рублей. В последнее время автосалон числился дилером «Шевроле». Согласно открытым данным, прибыль компании в 2016 году составила 82 000 рублей, хотя в лучшие времена (2011-2013) организация работала с выручкой около 1 млрд рублей при прибыли 2,1-2,8 млн рублей.
Банкротство «КМ/Ч-Липецк» было прошлой осенью инициировано компанией их Химок - «Квингрупп». Помимо подмосковной компании, в дело о банкротстве вступила налоговая инспекция банки поставщики автомобилей. Согласно отчету временного управляющего требования кредиторов на конец марта 2019 года составили более 847 млн рублей. Финансовое состояние должника — неудовлетворительное.
ООО «КМ/Ч-Липецк» (ИНН 4826050700) было зарегистрировано в регионе в 2006 году. 100% компании принадлежит учредителю — компании «Автоскаут». Уставный капитал «КМ/Ч-Липецк» 1 010 000 рублей. В последнее время автосалон числился дилером «Шевроле». Согласно открытым данным, прибыль компании в 2016 году составила 82 000 рублей, хотя в лучшие времена (2011-2013) организация работала с выручкой около 1 млрд рублей при прибыли 2,1-2,8 млн рублей.
4 2695
толик
НЕ ПАТРИОТ
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