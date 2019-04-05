Общество

32 минуты назад

Липчане активно регистрируются на «Тотальный диктант»

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#Тотальный диктант #акция
Липчане активно регистрируются на «Тотальный диктант»

В городе будут работать шесть площадок.

13 апреля Липецк присоединится к акции грамотности «Тотальный диктант». Липчане смогут проверить свое знание русского языка на шесть площадках. В этом году диктант можно написать в областной научной библиотеке, центре поддержки одаренных детей «Стратегия», областной юношеской библиотеке, филиале Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС и в детском технопарке «Кванториум».

Как указано на сайте акции, липчане активно регистрируются на участие в «Тотальном диктанте». Так, по 25 мест осталось в библиотеках, в вузах — от 46 до 80, а в детском парке всего 13. Центр поддержки одаренных детей можно посетить без регистрации.

«Тотальный диктант» - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Возможно участие как оффлайн, так и онлайн — на сайте проекта.

"Тотальный диктант" 13 апреля напишут около 1000 городов по всему миру. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Столицей акции в этом году выбран Таллин, где на главной площадке свой текст прочитает Павел Басинский.
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#Тотальный диктант #акция

Комментарии (2)

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НЕ ПАТРИОТ

16 минут назад
"Липчане смогут проверить свое знание русского языка на шесть площадках." - ЗАЧЁТ
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Путину

25 минут назад
Отменя ЕГЭ , Какие диктанты ,Читать писать плохо - плохо!,Путин ,ты истребляющий нацию....!
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