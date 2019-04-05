В Липецкой области угнали «ГАЗель» и пытались угнать «ВАЗ»

За прошедшие сутки в Липецкой области полицейские раскрыли угон и попытку угона.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 4 апреля в еле Красное угнали «ГАЗель».



Следственно-оперативной группой по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – 25-летний рабочий. Установлено, что ранее молодой человек был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

30 марта деревне Сапрон Воловского района пытались угнать «ВАЗ-21074». Оперуполномоченным уголовного розыска, участковым уполномоченным полиции и инспектором ДПС задержаны предполагаемые участники преступления – двое молодых людей, 25 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по которой предусмотрено до семи лет лишения свободы.