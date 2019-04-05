«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 апреля в Измалковском районе на автодороге «Афанасьево - Измалково» слетел с дороги и опрокинулся автомобиль «ВАЗ-21124» 43-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель автомобиля, с различными травмами его доставили в ГУЗ Измалковская РБ.



В Грязях на улице Толстовской столкнулись «Тойота Камри» под управлением 40-летнего водителя и автомобиль «ВАЗ-11183» 66-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель иномарки, он госпитализирован в ГУЗ «Грязинская МРБ». По предварительным сведениям, водитель «Тойоты Камри» из-за превышения скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу.



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1477 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1052 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



