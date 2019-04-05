85% липчан хорошо оценивают работу ГИБДД

Липецк попал в топ-10 городов с положительной дорожной динамикой.

В рамках проекта по исследованию качества жизни Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации оценил состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тысяч человек. Сегодня 41% жителей крупных и средних российских городов считают, что состояние дорог и улиц улучшилось, еще 34% жителей говорят о том, что оно осталось неизменным, а 25% - о том, что состояние городского дорожного хозяйства ухудшилось, указывают эксперты.



Липецк попал в топ-10 городов, где исследователи отметили положительный рост оценки качества дорожного хозяйства населением. Индекс состояния дорожного хозяйства остановился на отметке в 53 пункта. Это самый высокий показатель среди региональных центров областей Центрального Черноземья.



Опрос показал, что 85% липчан оценивают работу ГИДББ как хорошую или скорее удовлетворительную; 26% отмечают, что инспекторы в последнее время стали работать лучше. Доля тех автомобилистов, которым приходится часто ремонтировать ходовую часть машин, составила 25%. 42% респондентов считают, что городские улицы хорошо оборудованы. 25% горожан отметили, что липецкие дороги ремонтируют быстро и качественно. 82% липчан удовлетворяет работа общественного транспорта. 84% считают, что его достаточно на городских улицах. 29% респондентов отметили, что за последнее время качественно улучшилась работа общественного транспорта. 70% горожан жалуются на дорожные пробки; 41% респондентов отметили, что заторы стали тормозить движение в Липецке чаще.