Общество

сегодня, 08:53

85% липчан хорошо оценивают работу ГИБДД

12 412
#исследование #дороги
2
85% липчан хорошо оценивают работу ГИБДД

Липецк попал в топ-10 городов с положительной дорожной динамикой.

В рамках проекта по исследованию качества жизни Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации оценил состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тысяч человек. Сегодня 41% жителей крупных и средних российских городов считают, что состояние дорог и улиц улучшилось, еще 34% жителей говорят о том, что оно осталось неизменным, а 25% - о том, что состояние городского дорожного хозяйства ухудшилось, указывают эксперты.

Липецк попал в топ-10 городов, где исследователи отметили положительный рост оценки качества дорожного хозяйства населением. Индекс состояния дорожного хозяйства остановился на отметке в 53 пункта. Это самый высокий показатель среди региональных центров областей Центрального Черноземья.

Опрос показал, что 85% липчан оценивают работу ГИДББ как хорошую или скорее удовлетворительную; 26% отмечают, что инспекторы в последнее время стали работать лучше. Доля тех автомобилистов, которым приходится часто ремонтировать ходовую часть машин, составила 25%. 42% респондентов считают, что городские улицы хорошо оборудованы. 25% горожан отметили, что липецкие дороги ремонтируют быстро и качественно. 82% липчан удовлетворяет работа общественного транспорта. 84% считают, что его достаточно на городских улицах. 29% респондентов отметили, что за последнее время качественно улучшилась работа общественного транспорта. 70% горожан жалуются на дорожные пробки; 41% респондентов отметили, что заторы стали тормозить движение в Липецке чаще.
12 412
#исследование #дороги
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

))))

1 минуту назад
Всегда подозревала, что наш город не слишком умён!
ответить

Рок Злой

8 минут назад
Ага... Особенно сейчас, когда один мэр ушёл три недели назад, а другой ещё не во всём разобрался (лась)... Как три недели назад на дорогах выбоины фрезой под ямочный ремонт подготовили, так всё и бросили. Видать делят, кто теперь осваивать средства будет.
ответить

Шатл

22 минуты назад
Липчанин , у меня сосед , из этих , крайне неприятный персонаж , патологический лжец! Как впррочем и этот т.н. опрос !
ответить

Липчанин

28 минут назад
А среди кого проводился опрос??? Сотрудников ГИБДД на дорогах практически нет! Правила ПДД повсеместно нарушают! А Гаишники стоят только на тех точках - где можно 100 % срубить бабла!
ответить

Сергей

30 минут назад
Сухарь, осторожнее. Власти ругать нельзя, а то под новый закон о запрете на критику власти можно попасть. А так сам себя не похвалишь никто не похвалит.
ответить

Гражданин

31 минуту назад
...опрос проводился среди руководителей АДминистрации и сотрудников ГИБДД.
ответить

Сухарь

40 минут назад
Чистой воды фейк.
ответить

Дык

47 минут назад
Фейк-Ньюс.
ответить

007

49 минут назад
Кто,кого,когда спрашивал?что за бред,?спросите меня и всех моих знакомых и незнакомых,очередное закручивание путинских процентовщиков
ответить

Нюхач

53 минуты назад
Если бы не ОСБ, то ходили бы на смену с барсеткой
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Дмитрий Двугрошев: «Пока это просто картинки»
#Центральный рынок
2
Дмитрий Двугрошев: «Пока это просто картинки»

17 минут назад

Общество
Липчане активно регистрируются на «Тотальный диктант»
#Тотальный диктант #акция
2
Липчане активно регистрируются на «Тотальный диктант»

32 минуты назад

Общество
В Липецке начали строить операционный блок онкодиспансера
#строительство #онкологический диспансер
6
В Липецке начали строить операционный блок онкодиспансера

43 минуты назад

Общество
Две трети семей с детьми в Липецкой области — полные семьи
#демография
Две трети семей с детьми в Липецкой области — полные семьи

сегодня, 08:48

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
5
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Наезд на женщину попал на видео
#Авария #ДТП
4
Наезд на женщину попал на видео

вчера, 22:04

Общество