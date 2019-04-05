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Данковчанка в 14 лет выиграла первенство России по ушу-саньда (ФОТО)

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#Ушу #ушу-саньда
Данковчанка в 14 лет выиграла первенство России по ушу-саньда (ФОТО)

Еще один боец занял второе место.

Алине Кожемякиной всего 14 лет, но она уже стала одним из самых известных бойцов в истории Данкова. В историю единоборств воспитанница областной комплексной СШОР вошла на завершившемся вчера чемпионате и первенстве России по ушу-саньда.

В весовой категории до 56 кг среди девушек 15-16 лет Алина сумела победить троих соперниц и в итоге выиграла звание победительницы первенства страны.

Особо эффектным получился второй бой с соперницей из Мурманска, который данковчанка завершила красивым нокаутом.

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В финале ее ждала представительница Старого Оскола (один из бойцовских центров страны, малая родина Федора Емельяненко), но и здесь Кожемякина вышла победительницей – на этот раз по очкам.

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Среди более взрослых спортсменов 15-16 лет Павел Дьяконов выступал в весе до 80 кг и занял второе место.

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Отметим, что в соревнованиях приняли участие 350 бойцов из разных уголков России.

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Подготовили спортсменов Геннадий и Артем Шаталовы, вклад в их подготовку помимо ОК СШОР также внесли областные федерации ушу и сават.

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#Ушу #ушу-саньда

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