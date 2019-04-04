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Липецкая вечЁрка: семейная трагедия, большие планы и серия ДТП

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: семейная трагедия, большие планы и серия ДТП

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 4 апреля.

Строительство. Так или иначе, самые обсуждаемые липецкие новости связаны с этой темой. Утром в мэрии Липецка состоялась встреча с делегацией из Беларуси, им предложили обдумать проект Набережной. Куда меньший масштаб у начинаний, которые хотят реализовать в районе Сокола и ДК «Парус». Там появятся а рмянская церковь и новый ЖК. Днем в городской администрации эксперты обсудили концепции реконструкции «Быханова сада» и не смогли придти к единому знаменателю Зато жители 19-го микрорайона единодушны: точечная застройка под боком им не нужна.

Много комментариев оставлено под сообщением «В Липецке тещу подозревают в убийстве зятя». Женщина вступилась за свою дочь, которую ударил ножом ее супруг. Теща смогла выхватить оружие и применила его против зятя. Медики насчитали на его теле 23 ножевых ранения.

Также липчане обсуждают аварию, в которую угодил пассажирский автобус. Авария произошла на спуске от БСМП к рынку девятого микрорайона. Автобус врезался в столб на полной скорости. Как сообщают очевидцы ДТП, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Тем временем в департаменте транспорта администрации Липецка скептически отнеслись к версии о заснувшем водителе пассажирского автобуса. Ситуацию прокомментировал сам перевозчик: он указывает, что авария могла произойти из-за плохого освещения участка.


Тему ДТП продолжила ситуация на кольце площади Победы. Там за десять секунд произошло сразу три аварии. Как так? Много мнений высказано в комментариях.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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Старуха врёт

57 минут назад
Это дочурка по пьянке мужа зарезала,а бабка на себя берёт, думает меньше дадут
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