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В Липецкой области стихнет ветер и потеплеет до +9

393
#потепление
В Липецкой области стихнет ветер и потеплеет до +9

5 апреля через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с востока — они принесут небольшие снег, мокрый снег и дождь.


6 и 7 апреля с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, днем также местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от 4 до 9 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем также небольшой дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов тепла.

День 5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 16 градусов мороза.

393
#потепление

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