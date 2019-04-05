Общество

сегодня, 08:48

Две трети семей с детьми в Липецкой области — полные семьи

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#демография
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Две трети семей с детьми в Липецкой области — полные семьи

Росстат представил данные о том, сколько детей воспитывают в семьях в целом по стране и в регионах. 

Так, среди семей с детьми до 18 лет в Липецкой области 66,5%  - полные семьи, в 30,2% дети живут только с матерями, в 3,3% - только с отцами. 

У 70,9% семей был только один ребенок, у 24,8% - двое, у 4,3% - трое и более. В среднем по стране на момент проведения обследования один ребенок был в 64,7% семей, двое — в 26,8%, трое и более — в 5,8%. Больше всего многодетных семей оказалось в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Лидерами стали Ингушетия (46,9%), Чечня (40,6%), Дагестан (24,3%). Самая маленькая доля семей с тремя и более детьми оказалась в Санкт-Петербурге (2,6%) и Мурманской области (2,7%). 

Доля семей с одним ребенком выше среди неполных ячеек общества — только с матерью (81,7%) или отцом (87,7%). В полных семьях одного ребенка воспитывают в 65,1% пар. У 29,7% пар по двое детей, у 5,5% - трое и более. У одиноких матерей трое и более детей отмечались в 2,7% случаев, у одиноких отцов — в 1,4%, сообщает Росстат. 

248
#демография
1

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