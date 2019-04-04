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«Всевидящее око» покажут на параде Победы в Москве
Секретный самолет-разведчик ВКС России А-100 «Премьер», или, как его еще называют военные, «Всевидящее око», впервые покажут во время парада Победы в Москве 9 мая.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 изготовлен на базе Ил-76МД-90А. Он представляет из себя многофункциональный командный пункт, значительно расширяющий возможности ВКС РФ при обнаружении воздушных и наземных целей. Машина способна контролировать пространство в радиусе нескольких сотен километров, управлять крупными наземными, воздушными и морскими группировками, а также снабжать информацией истребители, бомбардировщики и штурмовики.