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сегодня, 18:45

«Всевидящее око» покажут на параде Победы в Москве

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#оружие

Секретный самолет-разведчик ВКС России А-100 «Премьер», или, как его еще называют военные, «Всевидящее око», впервые покажут во время парада Победы в Москве 9 мая. 

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ, решение о полете машины над российской столицей уже принято. Однако в этом или следующем году это произойдет, станет ясно сразу после окончания испытаний воздушного судна, которые сейчас проходят в Государственном летно-испытательном центре имени В. Чкалова. Если всё пройдет хорошо, то уже через месяц самолет перебросят в Таганрог, откуда он вылетит на парад в Москву. 

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 изготовлен на базе Ил-76МД-90А. Он представляет из себя многофункциональный командный пункт, значительно расширяющий возможности ВКС РФ при обнаружении воздушных и наземных целей. Машина способна контролировать пространство в радиусе нескольких сотен километров, управлять крупными наземными, воздушными и морскими группировками, а также снабжать информацией истребители, бомбардировщики и штурмовики. 
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#оружие

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