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сегодня, 18:28

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

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В Дзержинске произошел взрыв на заводе

Площадь пожара составила 180 квадратных метров

Взрыв и спровоцированный им пожар на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске под Нижним Новгородом полностью разрушил здание цеха по производству взрывчатки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Цех по производству взрывчатых веществ полностью разрушен в результате взрыва. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.

"Пожар на заводе потушен. Жертв и пострадавших нет", - сообщил источник.

ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
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