Общество

27 минут назад

Первомай в Липецке отметят шествием, авто и мотопробегами

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#первомай
Первомай в Липецке отметят шествием, авто и мотопробегами

Впервые через  Липецк проложен маршрут мотопробега «Мы наследники Великой Победы!», организованный клубом православных мотоциклистов «Мотобратья во Христе».

Совещание по вопросам празднования  Дня весны и труда 1 Мая,  с участием представителей политических партий, профсоюзных организаций и общественных объединений прошло в администрации города под руководством вице-мэра Евгения Павлова.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на совещании обсудили  предложение о проведении демонстрации-митинга, посвященной Дню международной солидарности трудящихся.  

Также рассмотрен проект областной федерации профсоюзов, предполагающий парад трудовых коллективов общей численностью до 7,5 тысячи человек, по маршруту от СК «Звездный» через площадь Героев до Городища, где состоится митинг-концерт.  После прохождения шествия, с площади Героев планируется старт автопробега из 15 машин по территории Липецкой области.  

Впервые через  Липецк проложен маршрут мотопробега «Мы наследники Великой Победы!», организованный клубом православных мотоциклистов «Мотобратья во Христе».  Пробег стартует в Москве и финиширует в Волгограде.  В Липецке его участники проедут от площади Петра Великого до площади Героев, где возложат цветы к Вечному огню.  

Кроме того, 1 мая во всех парках города состоится открытие паркового сезона.

Участники совещания согласовали с правоохранительными органами и профильными департаментами вопросы обеспечения безопасности, уборки территории до и после праздничных мероприятий, другие технические и организационные аспекты.

1 183
#первомай

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Нам бы

8 минут назад
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