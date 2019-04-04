Общество
49 минут назад
Маршрут автобуса № 7 «О» изменится
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С 8 апреля вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 7 по схеме «О».
В межпиковое время автобусы будут следовать по схеме «Микрорайон «Елецкий» - ул. Хренникова - ул. Катукова – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Меркулова – ул. Катукова – ул. Кривенкова – пр. 60 лет СССР – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Свиридова – ул. Кривенкова – ул. Катукова – ул. Хренникова – микрорайон «Елецкий».
В утренние и вечерние часы «пик» рейсы по маршруту будут выполняться по схеме «Микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление» согласно утвержденному графику. Вместе с тем в схему маршрута № 7 будет включен новый остановочный пункт «Поликлиника № 7», расположенный в районе дома № 34 по ул. Меркулова на четной стороне ул. Меркулова (напротив центрального входа в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7»).
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
В утренние и вечерние часы «пик» рейсы по маршруту будут выполняться по схеме «Микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление» согласно утвержденному графику. Вместе с тем в схему маршрута № 7 будет включен новый остановочный пункт «Поликлиника № 7», расположенный в районе дома № 34 по ул. Меркулова на четной стороне ул. Меркулова (напротив центрального входа в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7»).
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
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