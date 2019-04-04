Общество

49 минут назад

Маршрут автобуса № 7 «О» изменится

517
#транспорт
1
Маршрут автобуса № 7 «О» изменится

С 8 апреля  вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 7 по схеме «О».

В межпиковое время автобусы будут следовать по схеме «Микрорайон «Елецкий» - ул. Хренникова - ул. Катукова – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Меркулова – ул. Катукова – ул. Кривенкова – пр. 60 лет СССР – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Свиридова – ул. Кривенкова – ул. Катукова – ул. Хренникова – микрорайон «Елецкий».

В утренние и вечерние часы «пик» рейсы по маршруту будут выполняться по схеме «Микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление» согласно утвержденному графику. Вместе с тем в схему маршрута № 7 будет включен новый остановочный пункт «Поликлиника № 7», расположенный в районе дома № 34 по ул. Меркулова на четной стороне ул. Меркулова (напротив центрального входа в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7»).

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
517
#транспорт
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Жители 19-го микрорайона выступили против строительства нового жилого комплекса
#публичные слушания
Жители 19-го микрорайона выступили против строительства нового жилого комплекса

4 минуты назад

Общество
Липецку не хватает почти четырехсот полицейских
#полиция
2
Липецку не хватает почти четырехсот полицейских

19 минут назад

Общество
Первомай в Липецке отметят шествием, авто и мотопробегами
#первомай
1
Первомай в Липецке отметят шествием, авто и мотопробегами

25 минут назад

Общество
Александр Григорьев: «Теперь прокуратуре нужно обратиться разве что в ЕСПЧ!»
#Александр Григорьев
20
Александр Григорьев: «Теперь прокуратуре нужно обратиться разве что в ЕСПЧ!»

сегодня, 13:13

Общество
Белорусским архитекторам предложили заняться липецкой набережной
#благоустройство
125
Белорусским архитекторам предложили заняться липецкой набережной

сегодня, 12:18

Общество
В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс
#проект #строительство #публичные слушания
59
В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс

сегодня, 12:01

Общество