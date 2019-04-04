Экономика

50 минут назад

Липецкая область оказалась среди лидеров по экспорту металлов

8 333
#экспорт
Липецкая область оказалась среди лидеров по экспорту металлов

Доля Липецкой области в общероссийском объеме экспорта металлов и изделий из них составила в прошлом году 11,4%, вторым регионом по экспорту металлов стал Красноярский край (чуть более 10%), сообщает Росстат.

Федеральная служба государственной статистики представила данные по итогам внешней торговли России и ее регионов за минувший год. В экспорте товаров из Липецкой области доминировали металлы и изделия из них — более 5 млрд. долларов США, или 11,4% всего российского экспорта металлов. На втором месте оказались продтовары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстиля) — их было экспортировано из Липецкой области на 323,7 млн. долларов. Доля нашего региона в общероссийском объеме этой категории товаров составила 1,3%. На 123,7 млн. рублей было экспортировано машин, оборудования и транспортных средств, что составило 0,4% от всего российского экспорта машин и оборудования. 

Между тем, в целом по России на первое место в экспорте вышли минеральные продукты (сырье) — доля Липецкой области здесь составила менее 0,1%, вторыми по объему были топливно-энергетические товары (на наш регион пришлось также менее 0,1%), третьими по объему экспортных продаж стали металлы и изделия из них, где Липецкая область оказалась в лидерах (11,4%). Экспорт Липецкой области по итогам 2018 года составил 5 млрд. 529,8 млн. долларов, или 1,2% всего российского экспорта. 

Импорт Липецкой области в 2018 году составил 1 млрд. 128,2 млн. долларов США — 0,5% общероссийского объема импортных продаж. Первую строчку занял ввоз машин, оборудования, транспортных средств — их Липецкая область приобрела на 509,9 млн. долларов, что составило 0,5% всего импорта машин и оборудования в стране. Закупка металлов и изделий из них осуществлена на 207,1 млн. долларов — на их долю пришлось 1,2% импорта этой группы товаров в России. Продукция химической промышленности заняла третье место по объемам товарооборота — это 201,3 млн. долларов или 0,5% общероссийских закупок. В России среди товарооборота импорта доминировали машины, оборудования, транспортные средства и химические продукты, сообщает Росстат

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#экспорт

Комментарии (8)

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Пуля

1 минуту назад
Средства производства в руках буржуев сидящих за кардоном. Присваивают себе 90% прибавочного продукта, остальное работягам. Порадуемся за сапогов им стали хорошо платить, жилье льготы, чтобы если чо всех мордой в пол.
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.

4 минуты назад
Абалдеть!!! В Липецке металл есть?
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Мы пахали

5 минут назад
Сказала муха после того, как вол согнал ее со своей задницы взмахом хвоста.
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Он

7 минут назад
А нам от этого что, только ванючку нюхаем с этого завода
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Крен

9 минут назад
Чему удивляться когда состояние главного па-хана НЛМК Лисина оценивается более 20 $ млрд.
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Ужас

23 минуты назад
Пенсионер, да область и власть тут не причём да и ты тут не причём. Это Лисин увеличивает свой капитал. Моя жизнь от этой новости ни как не изменилась , да и врятли у какого то липчанина , жителя этой страны она стала лучше. Весь капитал с этого идёт Личину и его команде.
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Пенсионер

30 минут назад
При какой козе облость руководства облости и города каторое поливало грязью комбинат . Я отработавший 30 лет в горячем цеху не позволю достижение метолургов пририсовать корумпированому руководству облости . Это руководство ни чего не делает для металлургов каторые налогами вносят огромный вклад в бюджет . Без НЛМК небыло бы облости!
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Житель

30 минут назад
Спасибо Артамонову и его команде, еще отчитайтесь на сколько Лисин стал богаче.
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