Липецкая область оказалась среди лидеров по экспорту металлов

Доля Липецкой области в общероссийском объеме экспорта металлов и изделий из них составила в прошлом году 11,4%, вторым регионом по экспорту металлов стал Красноярский край (чуть более 10%), сообщает Росстат.

Федеральная служба государственной статистики представила данные по итогам внешней торговли России и ее регионов за минувший год. В экспорте товаров из Липецкой области доминировали металлы и изделия из них — более 5 млрд. долларов США, или 11,4% всего российского экспорта металлов. На втором месте оказались продтовары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстиля) — их было экспортировано из Липецкой области на 323,7 млн. долларов. Доля нашего региона в общероссийском объеме этой категории товаров составила 1,3%. На 123,7 млн. рублей было экспортировано машин, оборудования и транспортных средств, что составило 0,4% от всего российского экспорта машин и оборудования.



Между тем, в целом по России на первое место в экспорте вышли минеральные продукты (сырье) — доля Липецкой области здесь составила менее 0,1%, вторыми по объему были топливно-энергетические товары (на наш регион пришлось также менее 0,1%), третьими по объему экспортных продаж стали металлы и изделия из них, где Липецкая область оказалась в лидерах (11,4%). Экспорт Липецкой области по итогам 2018 года составил 5 млрд. 529,8 млн. долларов, или 1,2% всего российского экспорта.



Импорт Липецкой области в 2018 году составил 1 млрд. 128,2 млн. долларов США — 0,5% общероссийского объема импортных продаж. Первую строчку занял ввоз машин, оборудования, транспортных средств — их Липецкая область приобрела на 509,9 млн. долларов, что составило 0,5% всего импорта машин и оборудования в стране. Закупка металлов и изделий из них осуществлена на 207,1 млн. долларов — на их долю пришлось 1,2% импорта этой группы товаров в России. Продукция химической промышленности заняла третье место по объемам товарооборота — это 201,3 млн. долларов или 0,5% общероссийских закупок. В России среди товарооборота импорта доминировали машины, оборудования, транспортные средства и химические продукты, сообщает Росстат



