50 минут назад
Липецкая область оказалась среди лидеров по экспорту металлов
Доля Липецкой области в общероссийском объеме экспорта металлов и изделий из них составила в прошлом году 11,4%, вторым регионом по экспорту металлов стал Красноярский край (чуть более 10%), сообщает Росстат.
Между тем, в целом по России на первое место в экспорте вышли минеральные продукты (сырье) — доля Липецкой области здесь составила менее 0,1%, вторыми по объему были топливно-энергетические товары (на наш регион пришлось также менее 0,1%), третьими по объему экспортных продаж стали металлы и изделия из них, где Липецкая область оказалась в лидерах (11,4%). Экспорт Липецкой области по итогам 2018 года составил 5 млрд. 529,8 млн. долларов, или 1,2% всего российского экспорта.
Импорт Липецкой области в 2018 году составил 1 млрд. 128,2 млн. долларов США — 0,5% общероссийского объема импортных продаж. Первую строчку занял ввоз машин, оборудования, транспортных средств — их Липецкая область приобрела на 509,9 млн. долларов, что составило 0,5% всего импорта машин и оборудования в стране. Закупка металлов и изделий из них осуществлена на 207,1 млн. долларов — на их долю пришлось 1,2% импорта этой группы товаров в России. Продукция химической промышленности заняла третье место по объемам товарооборота — это 201,3 млн. долларов или 0,5% общероссийских закупок. В России среди товарооборота импорта доминировали машины, оборудования, транспортные средства и химические продукты, сообщает Росстат
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