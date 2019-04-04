ПозиTиV

41 минуту назад

Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?

7 426
#Говорит Липецк
Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?

На этот вопрос ответ нашёлся у каждого липчанина. 

Правда, кто-то считает, что в обязанности мэра входит увеличение населению зарплат и пенсий, а кто-то обратил бы внимание на насущные проблемы в виде мусора на улицах города и тарифы ЖКХ. В любом случае, себя в роли липецкого градоначальника с лёгкостью представили почти все опрошенные, и только один человек сказал, что не хотел бы быть мэром. 

7 426
#Говорит Липецк

Комментарии (7)

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Вадя

5 минут назад
А допустил бы людей достойных у которых есть к этому талант и умение.
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Вадя

7 минут назад
Не допустил бы к власти своих!!!
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Мотя

9 минут назад
ЖКХ- это частный бизнес (ООО). Как можно на него воздействовать. Никак! А вот занять уборкой города от грязи, мусора- это и есть задача мэрии! Липецк утопает в Грязи, субботников масштабных как былов СССР, нет. Дворники пыль просто распыляют по периметру
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Иванов

12 минут назад
Достроил бы себе дом в Ясной поляне, и подлотался на откатах
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Я бы

19 минут назад
Добивался отставки Путина !
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Мая

29 минут назад
Заваркина, так дерзай
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Заваркина

31 минуту назад
Увеличила бы процент отката.
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