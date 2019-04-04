ПозиTиV
41 минуту назад
Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?
7 426
На этот вопрос ответ нашёлся у каждого липчанина.
Правда, кто-то считает, что в обязанности мэра входит увеличение населению зарплат и пенсий, а кто-то обратил бы внимание на насущные проблемы в виде мусора на улицах города и тарифы ЖКХ. В любом случае, себя в роли липецкого градоначальника с лёгкостью представили почти все опрошенные, и только один человек сказал, что не хотел бы быть мэром.
7 426
Вадя
Вадя
Мотя
Иванов
Я бы
Мая
Заваркина