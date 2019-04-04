Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?

На этот вопрос ответ нашёлся у каждого липчанина.

Правда, кто-то считает, что в обязанности мэра входит увеличение населению зарплат и пенсий, а кто-то обратил бы внимание на насущные проблемы в виде мусора на улицах города и тарифы ЖКХ. В любом случае, себя в роли липецкого градоначальника с лёгкостью представили почти все опрошенные, и только один человек сказал, что не хотел бы быть мэром.



