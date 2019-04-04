52 минуты назад
Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии на улице Космонавтов
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области проверяется сообщение о получении травмы 14-летней школьницей при столкновении пассажирского автобуса с фонарным столбом.
По данным следствия, несовершеннолетняя пассажирка автобуса с черепно-мозговой травмой госпитализирована в областную детскую больницу.
Для установления всех обстоятельств произошедшего организована доследственная проверка, в рамках которой следователям предстоит проверить доводы, изложенные в сообщении средств массовой информации, а также установить насколько услуги, предоставляемые пассажироперевозчиком, отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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