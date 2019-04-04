Происшествия

52 минуты назад

Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии на улице Космонавтов

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#Авария #ДТП
Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии на улице Космонавтов

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области проверяется сообщение о получении травмы 14-летней школьницей при столкновении пассажирского автобуса с фонарным столбом.

Как сообщает пресс-служба СК СК РФ по Липецкой области, известно, что вечером 3 апреля в Липецке пассажирский автобус врезался в фонарный столб на улице Космонавтов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе 14-летняя школьница.

По данным следствия, несовершеннолетняя пассажирка автобуса с черепно-мозговой травмой госпитализирована в областную детскую больницу.

Для установления всех обстоятельств произошедшего организована доследственная проверка, в рамках которой следователям предстоит проверить доводы, изложенные в сообщении средств массовой информации, а также установить насколько услуги, предоставляемые пассажироперевозчиком, отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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#Авария #ДТП

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