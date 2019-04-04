Происшествия

сегодня, 12:23

За десять секунд на площади Победы произошло три аварии

7 2252
#авария #ДТП
1
За десять секунд на площади Победы произошло три аварии

ДТП попали на видео.

Как ранее сообщал GOROD48, сегодня утром на кольце площади Победы произошло ДТП. Оказалось, что аварий было три: сначала автобус на вираже «догнал» легковушку, буквально через три секунды столкнулись два легковых автомобиля, а за ними — и еще пара. Аварии попали на запись камер наблюдения.



В авариях никто не пострадал.
7 2252
#авария #ДТП
1

Комментарии (7)

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ОЙ

2 минуты назад
Загляделся
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Гость

35 минут назад
А последний водятел чего клювом щелкал. И времени и места было достаточно для того, чтобы вырулить влево, на свободное место. А не вправо куда его черт понес.
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Павел

37 минут назад
Автобус наверняка 308 маршрута (судя по траектории движения). Автобусы-то частники новые купили, молодцы, а вот стиль вождения остался муршруточный всё равно. Аналогично по 378 (тот же перевозчик и такие же автобусы) уже ездит один с пластмасской вместо стекла.
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48

47 минут назад
потому что одни дебилы за рулем стали ездить. особенно обезьяны за рулем автобусов для которых правил вообще не существует.
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Степан

54 минуты назад
Земляки, я сегодня утром встретил бывшего мэра С.Иванова в городском центре занятости
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Плевать

сегодня, 12:38
А зачем водятел "классики" оттормозился, никогда аварий не видел? Ну теперь сходи в деталях рассмотрим...
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Нарочно не придумаешь

сегодня, 12:35
Зачетное видео.
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