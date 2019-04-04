Происшествия
сегодня, 12:23
За десять секунд на площади Победы произошло три аварии
ДТП попали на видео.
Как ранее сообщал GOROD48, сегодня утром на кольце площади Победы произошло ДТП. Оказалось, что аварий было три: сначала автобус на вираже «догнал» легковушку, буквально через три секунды столкнулись два легковых автомобиля, а за ними — и еще пара. Аварии попали на запись камер наблюдения.
В авариях никто не пострадал.
В авариях никто не пострадал.
ОЙ
Гость
Павел
48
Степан
Плевать
Нарочно не придумаешь