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19-летний липчанин оштрафован за уклонение от призыва

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#призыв
19-летний липчанин оштрафован за уклонение от призыва

Парень признал вину и извинился перед военкоматом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, во время осеннего призыва 2018 года молодой человек не явился по вызову в военкомат для отправки к месту прохождения  военной службы. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину, написав извинительное письмо на имя начальника военного комиссариата Липецка. 

Учитывая смягчающие обстоятельства,  государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела и применения к подсудимому  судебного штрафа. 

На основании постановления суда виновный освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного  штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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#призыв

Комментарии (1)

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А я не служил

18 минут назад
Видел я на одном месте беспоатную работу
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