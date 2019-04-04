В Липецке начался судебный процесс над организаторами финансовой пирамиды

В прокуратуре призывают потерпевших от действий мошенников являться в суд.

В Октябрьском районом суде Липецка рассматривается уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере руководителей и участников "финансовой пирамиды" - ООО «Российская Социальная Помощь».



По версии следствия, действуя в составе организованной группы, фигуранты дела в офисах на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Пензенской, Рязанской, Брянской, Орловской областей, Республики Бурятия и Красноярского края в период 20.06.2011 г. по 24.06.2015 г., заключили договора от имени общества с 1108 гражданами, которые внесли на рассчетные счета организации свыше 103 млн. рублей.



В настоящее время судебное следствие находится на стадии допроса потерпевших, проживающих в Липецкой области.



Неявка потерпевших в судебное заседание затягивает рассмотрение уголовного дела.



В этой связи полагаем необходимым разъяснить, что назначением уголовного судопроизводства является в т.ч. защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений.



В свою очередь, у потерпевших имеется обязанность являться по вызову в суд и давать правдивые показания, что способствует вынесению законного, обоснованного и справедливого судебного решения.



При неявке потерпевшего без уважительных причин или уклонении от явки в судебное заседание в случае признания участия потерпевшего в рассмотрении дела обязательным потерпевший может быть подвергнут приводу в порядке, предусмотренном статьей 113 УПК РФ (часть 6 статьи 42 УПК РФ), а в случаях, указанных в статье 117 УПК РФ, - денежному взысканию, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

