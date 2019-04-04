Происшествия

42 минуты назад

В Липецке начался судебный процесс над организаторами финансовой пирамиды

2 661
#суд #
В Липецке начался судебный процесс над организаторами финансовой пирамиды

В прокуратуре призывают потерпевших от действий мошенников являться в суд.

В Октябрьском районом суде Липецка рассматривается  уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере  руководителей и участников "финансовой пирамиды" -  ООО «Российская Социальная Помощь».

По версии следствия, действуя в составе организованной группы, фигуранты дела в офисах на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Пензенской, Рязанской, Брянской, Орловской областей, Республики Бурятия и Красноярского края в период 20.06.2011 г. по 24.06.2015 г., заключили договора от имени общества с 1108 гражданами, которые внесли на рассчетные счета организации  свыше 103 млн. рублей.

В настоящее время судебное следствие находится на стадии допроса потерпевших, проживающих в Липецкой области.

Неявка потерпевших в судебное заседание затягивает рассмотрение уголовного дела.

 В этой связи полагаем необходимым разъяснить, что   назначением уголовного судопроизводства является в т.ч. защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений.

 В свою очередь, у потерпевших имеется обязанность являться по вызову в суд и давать правдивые показания, что способствует вынесению законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

При неявке потерпевшего без уважительных причин или уклонении от явки в судебное заседание в случае признания участия потерпевшего в рассмотрении дела обязательным потерпевший может быть подвергнут приводу в порядке, предусмотренном статьей 113 УПК РФ (часть 6 статьи 42 УПК РФ), а в случаях, указанных в статье 117 УПК РФ, - денежному взысканию, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
2 661
#суд #

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Буратино

22 минуты назад
Стыдно должно быть такие новости выкладывать-4 года дойки мяли по делу!
ответить

Киса

26 минут назад
Уваркину почему не привлекли? Та еще мошенница!!! Бизнесменов к власти привлекают! Дожили!
ответить

Еще в рубрике

Женщина устроилась на работу и сразу начала воровать
#хищение
5
Женщина устроилась на работу и сразу начала воровать

46 минут назад

Происшествия
В Липецке пропала пенсионерка
#поиск пропавших
В Липецке пропала пенсионерка

53 минуты назад

Происшествия
Дептранс запросил объяснения с перевозчика после столкновения автобуса со столбом
#дтп
11
Дептранс запросил объяснения с перевозчика после столкновения автобуса со столбом

сегодня, 10:39

Происшествия
Пьяный липчанин сломал жене нос
#перелом #суд #ссора
12
Пьяный липчанин сломал жене нос

сегодня, 10:36

Происшествия
В столкновении автобуса со столбом пострадали три человека
#авария #ДТП
5
В столкновении автобуса со столбом пострадали три человека

сегодня, 09:18

Происшествия
На кольце площади Победы произошло ДТП
#авария #ДТП
4
На кольце площади Победы произошло ДТП

сегодня, 08:56

Происшествия