Происшествия

46 минут назад

Женщина устроилась на работу и сразу начала воровать

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#хищение
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Женщина устроилась на работу и сразу начала воровать

Инвентаризация выявила большую недостачу.

Мировой судья Измалковского участка Елецкого района вынес приговор обвиняемой в хищении продавщице магазина сотового оператора. Женщина из села Афанастьево призналась в преступлении до суда.

Менеджер магазина оставляла себе те деньги, которые покупатели платили за товары. Хищения вскрылись при инвентаризации: хозяин торговой точки заметил, что у него упала прибыль. Женщина не доносила до кассы суммы систематически. Воровать деньги магазина она начала сразу же после устройства на работу. Хищения происходили с начала сентября по конец ноября 2018 года. Менеджер присваивала себе разные суммы — от 1 до 5 тысяч. В итоге, сотрудница похитила из кассы 58 370 рублей. Свое преступление подсудимая объяснила тем, что зарплаты ей на жизнь не хватало. До вынесения приговора менеджер вернула хозяину магазина часть присвоенных денег.

Суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ей придется вернуть всю похищенную сумму.
5 1004
#хищение
1

Комментарии (5)

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Маня

20 минут назад
А мне жену врио жалко. Эта липецкая стликоновая далина бегает за штанами врио как хвост. Из кабинета не вылазит. Каково это жене в дали от мужа смотреть по телевизору такое безобразие? За что нам женщинам достаются такие свирьи(((
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Хомяк

22 минуты назад
Только дебил мог на пост мера назначит такуб Дурищу, которая и двух слов связать не может. Как больная стоит головой дергает, глаза бегают, и сказать ничего внятно не может. Фу мля!
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Оля

23 минуты назад
Пудель подсуетится из москвы еще выделят. До последнего была уверена, что врио на ноги поставит город. Защищала его перед всеми. Но после назначения уваркиной на эту должность разочаровалась.
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Ххх

24 минуты назад
Подождите, уваркина в ех переплюнет. Все субсидии, все бабло государствееное поплывет в ее семейное логово в трио!
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Липчанин

25 минут назад
Молодец! У нас примеры то вон какие знатные! Один чиновник круче другого!
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