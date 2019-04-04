Женщина устроилась на работу и сразу начала воровать

Инвентаризация выявила большую недостачу.

Мировой судья Измалковского участка Елецкого района вынес приговор обвиняемой в хищении продавщице магазина сотового оператора. Женщина из села Афанастьево призналась в преступлении до суда.



Менеджер магазина оставляла себе те деньги, которые покупатели платили за товары. Хищения вскрылись при инвентаризации: хозяин торговой точки заметил, что у него упала прибыль. Женщина не доносила до кассы суммы систематически. Воровать деньги магазина она начала сразу же после устройства на работу. Хищения происходили с начала сентября по конец ноября 2018 года. Менеджер присваивала себе разные суммы — от 1 до 5 тысяч. В итоге, сотрудница похитила из кассы 58 370 рублей. Свое преступление подсудимая объяснила тем, что зарплаты ей на жизнь не хватало. До вынесения приговора менеджер вернула хозяину магазина часть присвоенных денег.



Суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ей придется вернуть всю похищенную сумму.