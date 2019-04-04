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На Городище поставят качели и карусели

9 804
#Городище #тендер #благоустройство
На Городище поставят качели и карусели

Детские развлечения установят до 1 июня.

Управление строительства Липецка намерено к 1 июня преобразить общественное пространство на Городище. Там установят малые архитектурные формы. На комплектацию зоны установками для детских развлечений готовы потратить до 1 650 396 рублей.

На эту сумму купят и смонтируют качели, карусели и детские игровые комплексы, установят песочницу — всего 11 МАФов. Пять детских городков с горками, канатами, подвесными бревнами и сетками будут рассчитаны на игры ребят от 3 до 12 лет. Вращающиеся карусели и карусели-качалки и балансиры будут сделаны «под дерево». Для самым маленьких, детей от года до четырех лет, поставят качели с сиденьями-люльками.

Монтаж должен начаться с момента заключения контракта. Торги на понижение запланированы на 8 апреля. Закупка осуществляется в рамках проекта «Благоустройство общественных территорий города Липецка. Городище».
9 804
#Городище #тендер #благоустройство

Комментарии (9)

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Че не понятного???

3 минуты назад
Баблишко выделить надо) Уваркиной иванов видать ниче не оставил? Машинку заправлять не начто. Или ваще негоде мэрши на развалюхе такой ездить. Надо поменять. А на что? В трио бабла нет, а у налогоплательщиков * !
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карусели?

4 минуты назад
Неужели? неужели, там запилят карусели?
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баблострижка

6 минут назад
ну правильно, побольше качелей-каруселей надо понатыкать! и сделать их платными!
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кент

12 минут назад
Черножопый котяра, ссать надо дома, а не на городище.
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Черножопый котяра

21 минуту назад
Фобос, я тоже не понимаю, где ссать, подъездов рядом нету, кустики не выросли. На Соборной хоть елочки есть.
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Елена

34 минуты назад
Неожиданное решение. Пыльно, дорога рядом. А в двух шагах - два парка: Верхний и Нижний, и все карусели там уже есть.
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НЕ ПАТРИОТ

36 минут назад
Качели поставят на избирательных участках, когда будут т.н. "выборы" губера)))
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ALEX

45 минут назад
продам скамейки по три мульта
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Фобос

сегодня, 11:09
А поссать , есть где на Городище ? Стульчаки унитазов с подогревом ?
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