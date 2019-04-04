На Городище поставят качели и карусели

Детские развлечения установят до 1 июня.

Управление строительства Липецка намерено к 1 июня преобразить общественное пространство на Городище. Там установят малые архитектурные формы. На комплектацию зоны установками для детских развлечений готовы потратить до 1 650 396 рублей.



На эту сумму купят и смонтируют качели, карусели и детские игровые комплексы, установят песочницу — всего 11 МАФов. Пять детских городков с горками, канатами, подвесными бревнами и сетками будут рассчитаны на игры ребят от 3 до 12 лет. Вращающиеся карусели и карусели-качалки и балансиры будут сделаны «под дерево». Для самым маленьких, детей от года до четырех лет, поставят качели с сиденьями-люльками.



Монтаж должен начаться с момента заключения контракта. Торги на понижение запланированы на 8 апреля. Закупка осуществляется в рамках проекта «Благоустройство общественных территорий города Липецка. Городище».