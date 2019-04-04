Полицейские предупреждают о начале сезона краж велосипедов

И предлагают лайвхак, как сберечь свое имущество.

Пресс-служба УМВД России по Липецкой области просит липчан бережнее относиться к двухколесному транспорту, который в теплое время суток становится объектом пристального внимания для преступников.



Как сообщили в ведомстве, с начала года у жителей региона украли 11 велосипедов и два мопеда, а в прошлом году на двухколесный транспорт преступники посягнули более ста раз.



Так, например, 16 марта 2019 года в ОП № 7 УМВД России по г. Липецку обратилась 53-летняя липчанка с заявлением о краже ее велосипеда. Установлено, что потерпевшая оставила свой велосипед у крупного торгового центра менее чем на час, вернувшись с покупками его не обнаружила.



Что делать, чтобы не оказаться жертвой кражи? Полиция предлагает соблюдать следующие правила.

Помните, что лестничная площадка или подъезд, пусть и закрытые, не лучшее место хранения велосипеда, даже если он пристегнут. Современные тросы, несмотря на их внешнюю прочность, можно перекусить, а замок в этом случае не помогает. Внимательно отнеситесь к мерам безопасности при покупке аксессуаров для велосипеда – тросов, замков, велосигнализации и т.д.



Не оставляйте ценные вещи и легкосъемные детали велосипеда. При возможности лучше снять всю комплектацию, даже седло, если это возможно, – такой велосипед не привлечет внимания и представит меньше ценности для злоумышленника.

Не оставляйте свое транспортное средство в местах, где злоумышленник легко может его украсть. Велосипед должен быть в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть, либо в таком месте, чтобы оставаться у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, при этом велосипед все равно должен быть пристегнут, даже если вы оставили его на короткое время.

Храните все документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы. Также сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Это значительно облегчит поиск велосипеда при его краже и поможет доказать, что велосипед принадлежит именно вам.



Полиция напоминает! Проявляйте разумную бдительность! Никогда не покупайте велосипед без документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого имущества. Если вы стали жертвой преступления, то незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.

