Происшествия

сегодня, 10:39

Дептранс запросил объяснения с перевозчика после столкновения автобуса со столбом

12 1691
#дтп
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Дептранс запросил объяснения с перевозчика после столкновения автобуса со столбом

Перевозчик считает, что авария произошла из-за дорожных условий. 

В департаменте транспорта администрации Липецка скептически отнеслись к версии о заснувшем водителе пассажирского автобуса, который врезался в столб вчера вечером на улице Космонавтов. 

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло через 250-300 метров после остановки. На данный момент перевозчик, "ИП Алтарев", приглашен в дептранс для дачи объяснений. Параллельно в ведомстве будут дожидаться результатов проверки ГИБДД, которая установит виновность лиц, а также даст оценку дорожным условиям. 

Также ситуация прокомментировал сам предприниматель Александр Алтарёв. Он рассказал, что ДТП произошло сразу после того, как автобус, следовавший по 22-му маршруту, отъехал от остановки «Улица Циолковского» в сторону рынка 9-го микрорайона и двигался со скоростью 23 километра в час.



- Столб находится на проезжей части, при этом, в соответствие со стандартами, на нем должна быть нанесена светоотражающая красно-белая разметка, которая там никогда не было, - отметил Александр Алтарев. – В тот момент, когда водитель подъезжал к этому участку, его ослепил свет встречных фар, и параллельно ехала машина «скорой помощи». В этих условиях он взял чуть влево, после чего и произошло ДТП. Слова водителя, который работает на этом маршруте уже с 2011 года, подтверждаются записью регистратора. 

Предприниматель заявил, что уже направил жалобу в УГИБДД по Липецкой области. Он уверен, что в результате дорожных условий пострадали не только пассажиры, но и он сам, так как автобус разбит. 

Напомним, что 3 апреля в 22:08 на улице Космонавтов в Липецке 48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес» допустил наезд на световую опору. В ДТП пострадали 14- летняя школьница и две женщины, 30-ти и 32-х лет. Взрослые пострадавшие доставлялись в ГБ № 4 и БСМП №1, после оказания помощи отпущены. Девочка с различными травмами госпитализирована в областную детскую больницу.
12 1691
#дтп
1

Комментарии (12)

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ВАЛЕНИТН

22 секунды назад
НАДО ПРОВЕРИТЬ КАК ОН ТЕХОСМОТР ПРОХОДИЛ
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Юрок Алтушок.

14 минут назад
Лучше бы он чуть чуть в рот взял.
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Викторм

18 минут назад
На фото ясно видно - столб реально на проезжей части стоит. Что за блеянье началось?
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вв

24 минуты назад
страна дураков ...еще много знаков стоят главная дорога ....где НАЧАЛЬСТВО С ГИБДД ЖИВЕТ ....там и главная дорога....а столбы дорогу перебегают ....никто не работает И ВСЕ ВИДЯТ И ЗНАЮТ
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Вован настоящий

25 минут назад
а если бы там не столб стоял, а люди? куда он маневрировал? должен был тормозить!!!
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нлмк

27 минут назад
Как это, и при сорости 20км весь перед снёс
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белочка

40 минут назад
красно-белой разметки не бывает. читайте пдд
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СССР

58 минут назад
Это пешеходы дорогу перегорадили. Это феномен столб дорогу переходил.!!!
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Сколько показухи

сегодня, 11:16
Имитация бурной деятельности
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^_^

сегодня, 11:09
как это. Вот такие, путающие правый поворот с левым и ездят по городу))
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