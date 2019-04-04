Происшествия
сегодня, 10:39
Дептранс запросил объяснения с перевозчика после столкновения автобуса со столбом
Перевозчик считает, что авария произошла из-за дорожных условий.
В департаменте транспорта администрации Липецка скептически отнеслись к версии о заснувшем водителе пассажирского автобуса, который врезался в столб вчера вечером на улице Космонавтов.
Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло через 250-300 метров после остановки. На данный момент перевозчик, "ИП Алтарев", приглашен в дептранс для дачи объяснений. Параллельно в ведомстве будут дожидаться результатов проверки ГИБДД, которая установит виновность лиц, а также даст оценку дорожным условиям.
Также ситуация прокомментировал сам предприниматель Александр Алтарёв. Он рассказал, что ДТП произошло сразу после того, как автобус, следовавший по 22-му маршруту, отъехал от остановки «Улица Циолковского» в сторону рынка 9-го микрорайона и двигался со скоростью 23 километра в час.
- Столб находится на проезжей части, при этом, в соответствие со стандартами, на нем должна быть нанесена светоотражающая красно-белая разметка, которая там никогда не было, - отметил Александр Алтарев. – В тот момент, когда водитель подъезжал к этому участку, его ослепил свет встречных фар, и параллельно ехала машина «скорой помощи». В этих условиях он взял чуть влево, после чего и произошло ДТП. Слова водителя, который работает на этом маршруте уже с 2011 года, подтверждаются записью регистратора.
Предприниматель заявил, что уже направил жалобу в УГИБДД по Липецкой области. Он уверен, что в результате дорожных условий пострадали не только пассажиры, но и он сам, так как автобус разбит.
Напомним, что 3 апреля в 22:08 на улице Космонавтов в Липецке 48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес» допустил наезд на световую опору. В ДТП пострадали 14- летняя школьница и две женщины, 30-ти и 32-х лет. Взрослые пострадавшие доставлялись в ГБ № 4 и БСМП №1, после оказания помощи отпущены. Девочка с различными травмами госпитализирована в областную детскую больницу.
Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло через 250-300 метров после остановки. На данный момент перевозчик, "ИП Алтарев", приглашен в дептранс для дачи объяснений. Параллельно в ведомстве будут дожидаться результатов проверки ГИБДД, которая установит виновность лиц, а также даст оценку дорожным условиям.
Также ситуация прокомментировал сам предприниматель Александр Алтарёв. Он рассказал, что ДТП произошло сразу после того, как автобус, следовавший по 22-му маршруту, отъехал от остановки «Улица Циолковского» в сторону рынка 9-го микрорайона и двигался со скоростью 23 километра в час.
- Столб находится на проезжей части, при этом, в соответствие со стандартами, на нем должна быть нанесена светоотражающая красно-белая разметка, которая там никогда не было, - отметил Александр Алтарев. – В тот момент, когда водитель подъезжал к этому участку, его ослепил свет встречных фар, и параллельно ехала машина «скорой помощи». В этих условиях он взял чуть влево, после чего и произошло ДТП. Слова водителя, который работает на этом маршруте уже с 2011 года, подтверждаются записью регистратора.
Предприниматель заявил, что уже направил жалобу в УГИБДД по Липецкой области. Он уверен, что в результате дорожных условий пострадали не только пассажиры, но и он сам, так как автобус разбит.
Напомним, что 3 апреля в 22:08 на улице Космонавтов в Липецке 48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес» допустил наезд на световую опору. В ДТП пострадали 14- летняя школьница и две женщины, 30-ти и 32-х лет. Взрослые пострадавшие доставлялись в ГБ № 4 и БСМП №1, после оказания помощи отпущены. Девочка с различными травмами госпитализирована в областную детскую больницу.
ВАЛЕНИТН
Юрок Алтушок.
Викторм
вв
Вован настоящий
нлмк
белочка
СССР
Сколько показухи
^_^