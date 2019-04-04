Пьяный липчанин сломал жене нос

Семейная ссора довела женщину до больничной койки.

Мировой судья СУ №2 Липецкого района рассмотрел уголовное дело в отношении безработного местного жителя. Мужчину обвинили в причинении вреда здоровью средней тяжести.



Преступление было совершено 5 ноября 2018 года. Пьяный мужчина внезапно во время ссоры бросился с кулаками на свою супругу. Муж повалил жену на диван и избил ее. Позже врачи диагностировали у женщины гематомы мягких тканей лица, кровоизлияния в склеры глаз, переломы скулы и носа.



Потерпевшая в судебном заседании заявила, что простила мужа — он перед ней извинился и загладил причиненный вред. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела о примирению сторон.