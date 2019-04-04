В Липецке создают четыре центра по приемке использованных покрышек

Шины будут перерабатывать в резиновую крошку и тротуарную плитку.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты обсудили вопрос об организации мест для сбора использованных шин на территории города.



Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил, что администрация города определила четыре площадки складирования использованных автомобильных шин на территориях четырех районов Липецка. Чиновники будут их утилизировать с помощью ООО «Экоцентр Утилизации и Инновационных технологий», промплощадка которой находится на улице Заводской. Это предприятие намерено перерабатывать шины в резиновую крошку и тротуарную плитку.



- Мы будем принимать шины в этих пунктах от населения бесплатно, - сообщил чиновник.



Правда, Николай Воронин не сказал адреса пунктов приема шин, пообещав впоследствии оповестить население о них через СМИ.



- Мы запускаем пилотный проект по приему шин на территории Советского района, а потом, если убедимся в надежности предприятия, которое будет их перерабатывать, растиражируем опыт на территории других округов города, - отметил вице-мер Липецка Константин Власов.



ООО «Экоцентр Утилизации и Инновационных технологий» готово вывозить за свой счет использованные покрышки с таких площадок при норме накопления от 10 тонн.