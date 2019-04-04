Общество

19 минут назад

В Липецке создают четыре центра по приемке использованных покрышек

2 324
#шины #утилизация
В Липецке создают четыре центра по приемке использованных покрышек

Шины будут перерабатывать в резиновую крошку и тротуарную плитку.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты обсудили вопрос об организации мест для сбора использованных шин на территории города.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил, что администрация города определила четыре площадки складирования использованных автомобильных шин на территориях четырех районов Липецка. Чиновники будут их утилизировать с помощью ООО «Экоцентр Утилизации и Инновационных технологий», промплощадка которой находится на улице Заводской. Это предприятие намерено перерабатывать шины в резиновую крошку и тротуарную плитку.

- Мы будем принимать шины в этих пунктах от населения бесплатно, - сообщил чиновник.

Правда, Николай Воронин не сказал адреса пунктов приема шин, пообещав впоследствии оповестить население о них через СМИ.

- Мы запускаем пилотный проект по приему шин на территории Советского района, а потом, если убедимся в надежности предприятия, которое будет их перерабатывать, растиражируем опыт на территории других округов города, - отметил вице-мер Липецка Константин Власов.

ООО «Экоцентр Утилизации и Инновационных технологий» готово вывозить за свой счет использованные покрышки с таких площадок при норме накопления от 10 тонн.
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#шины #утилизация

Комментарии (2)

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ттт

4 минуты назад
в плитку то зачем эту крошку добавлять? развалится же. Логичней в асфальт, там все одно чего только не намешано.
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ПСИХ!

15 минут назад
Одна из них на ИК-6! гггг...
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