Общество

19 минут назад

В Липецке тещу подозревают в убийстве зятя

6 420
#убийсто
В Липецке тещу подозревают в убийстве зятя

Пенсионерка заступилась за свою дочь, на которую муж кинулся с ножом

По данным следствия, вечером 3 апреля 2019 года в частном доме между супружеской парой произошел конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина нанес своей жене удар ножом в бедро. На крик о помощи дочери из соседней комнаты прибежала её мать и, толкнув зятя на кровать, схватила выпавший нож и нанесла им не менее 23 ударов обидчику в грудную клетку и живот. От полученных ранений мужчина скончался. Его супруга госпитализирована, в настоящее время её жизнь и здоровье вне опасности.

Подозреваемая в особо тяжком преступлении задержана. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
6 420
#убийсто

Комментарии (6)

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Народ

2 минуты назад
Каждая мать так же поступила. Даже животные защищают своих детенышей.... Понять и простить!
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Все ок

11 минут назад
Молодец, сработал материнский инстинкт за свое чадо! Тещи они такие)
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Голос Народа

11 минут назад
Мать в состоянии аффекта защитила свою дуру-дочь, которая не ушла от такого быдла, который уже и на домашних с ножом кидается. Медаль такой Матери за очистку Зели от биогумуса.
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Липчанин.

12 минут назад
Сергей 13, согласен
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Сергей 13

13 минут назад
Тёща красава!Это вонючее быдло только валить.Умственный уровень дочери,живущей с таким оленем,оставляет желать лучшего.
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О

15 минут назад
Весеннее обострение тещь
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