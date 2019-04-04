В Липецке тещу подозревают в убийстве зятя

Пенсионерка заступилась за свою дочь, на которую муж кинулся с ножом

По данным следствия, вечером 3 апреля 2019 года в частном доме между супружеской парой произошел конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина нанес своей жене удар ножом в бедро. На крик о помощи дочери из соседней комнаты прибежала её мать и, толкнув зятя на кровать, схватила выпавший нож и нанесла им не менее 23 ударов обидчику в грудную клетку и живот. От полученных ранений мужчина скончался. Его супруга госпитализирована, в настоящее время её жизнь и здоровье вне опасности.



Подозреваемая в особо тяжком преступлении задержана. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

