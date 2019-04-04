Общество
19 минут назад
В Липецке тещу подозревают в убийстве зятя
Пенсионерка заступилась за свою дочь, на которую муж кинулся с ножом
По данным следствия, вечером 3 апреля 2019 года в частном доме между супружеской парой произошел конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина нанес своей жене удар ножом в бедро. На крик о помощи дочери из соседней комнаты прибежала её мать и, толкнув зятя на кровать, схватила выпавший нож и нанесла им не менее 23 ударов обидчику в грудную клетку и живот. От полученных ранений мужчина скончался. Его супруга госпитализирована, в настоящее время её жизнь и здоровье вне опасности.
Подозреваемая в особо тяжком преступлении задержана. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Подозреваемая в особо тяжком преступлении задержана. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Народ
Все ок
Голос Народа
Липчанин.
Сергей 13
О