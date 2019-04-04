Общество

36 минут назад

Липчане убрали с улиц города 63 единицы автохлама

3 444
#автохлам
Липчане убрали с улиц города 63 единицы автохлама

В этом году чиновники мэрии нашли еще 51 разукомплектованный автомобиль.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин рассказал о результатах работы по выявлению, перемещению, хранению и утилизации автохлама с улиц города.

Порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств в Липецке депутаты горсовета приняли в 2017 году. В прошлом году на территории города чиновники выявили 72 разбитые машины. Большинство таких авто их владельцы после получения соответствующих предупреждений убрали с мест их «консервации» самостоятельно, и только девять машин отправились на специальную стоянку городской администарции.

В этом году на карандаш чиновников уже попала 51 разбитая машина.
3 444
#автохлам

Комментарии (3)

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Сергей 13

12 минут назад
ПСИХ!, в гараже или на автостоянке храни.
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ПСИХ!

17 минут назад
а как же частная собственность? на неё что нас-рать что ли? это как говориться моё что хочу то и делаю а то что 10 лет и более стоит моё дело может у меня нет средств на починку и я набираю! коплю ! а тут активисты питищисты мою ласточку убрать требуют! да хрен вам в зад на * !!!
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Катукова 4

25 минут назад
Во дворе стоит 5 белая напротив 2 подъезда, сгнила. Стоит лет 10.
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