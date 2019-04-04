Липчане убрали с улиц города 63 единицы автохлама

В этом году чиновники мэрии нашли еще 51 разукомплектованный автомобиль.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин рассказал о результатах работы по выявлению, перемещению, хранению и утилизации автохлама с улиц города.



Порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств в Липецке депутаты горсовета приняли в 2017 году. В прошлом году на территории города чиновники выявили 72 разбитые машины. Большинство таких авто их владельцы после получения соответствующих предупреждений убрали с мест их «консервации» самостоятельно, и только девять машин отправились на специальную стоянку городской администарции.



В этом году на карандаш чиновников уже попала 51 разбитая машина.