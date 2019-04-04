Общество

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Корректировку проекта ледовой аренды «Катящихся камней» оценили в 19,7 млн рублей

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#катящиеся камни #тендер #проект
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Корректировку проекта ледовой аренды «Катящихся камней» оценили в 19,7 млн рублей

На разработку нового плана экспертам отводят 130 дней.

Управление капитального строительства Липецкой области объявило тендер на обновление проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни». За работу специалистов чиновники готовы заплатить до 19 699 988 рублей. Торги на понижение запланированы на 7 мая.

Во-первых, проектировщикам предстоит оценить текущее положение стройки: что уже выполнено, на сколько процентов, в каком состоянии находятся конструктивные элементы. Основная задача — перепроектировать план строительства одного из трех зданий (ледовая арена и бассейн, три этажа) с учетом новых требований и рассчитать стоимость воплощения проекта.

Проектировщикам нужно предусмотреть увеличение чаши 50-метрового бассейна и уменьшение мест для посадки зрителей — с 800 до 600 человек. Кроме того, планируется сделать 25-метровый тренировочный бассейн чуть меньше, чем планировали сделать ранее, а внутри его чаши предусмотреть постепенный переход глубины. Вместе с этим, нужно перепроектировать сервисные зоны. Например, предусмотреть четыре раздевалки к бассейнам (по две на каждый из них), сделать пять раздевалок для хоккейных команд — одна для хозяев площадки и четыре гостевых, вписать в план раздевалки к тренажерному залу. Также будет увеличена площадь тренажерного, игрового залов и зала для разминки. Гардероб сможет обслуживать 1 200 посетителей. Будет увеличена площадь касс. В перепроектируемом здании расположатся клуб, кафе и магазин сувениров и зал заседаний. На воплощение планов в строительный проект и расчет его стоимости подрядчикам отводят 130 календарных дней.

Напомним, что ранее управление капитального строительства объявил тендер на обновление проекта другого из зданий «Катящихся камней» - крытого футбольного манежа. Арена будет двухэтажной, размером 132x103 м. На первом уровне здания планируется разместить футбольное поле размером 110х70 м, окруженное трибунами на 300 посадочных мест. На обоих этажах также появятся тренировочные залы, кафе, помещения для тренеров и судей, душевые, раздевалки, гардероб, кафе, туалеты, магазин спортивного инвентаря, офисные помещения и VIP-зал с видом на игровую зону. Стоимость разработки проекта оценили в 33,8 млн рублей. Заявки от подрядчиков на участие в закупке принимаются до 16 апреля, победителя торгов определят 24 апреля.

Фото: техническое задание к тендеру
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#катящиеся камни #тендер #проект
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Комментарии (15)

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Житель Липецка

6 минут назад
АРТАМОНОВУ - Игорь Георгиевич, переименуйте название "Катящиеся камни". они уже мхом обросли, пусть жители проголосуют за наименование, а то получается как в мультфильме ...беда (буквы по оторвались от корабля), как назвали, так и одни проблемы 7 лет.
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Липецк

7 минут назад
Средь бела дня, открытым текстом, и не стыдно. Можно так миллионы оприходовать, не справляться и ничего за это не будет никому! Это же нерациональное использование бюджета за это сажать надо
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НАДА.

7 минут назад
Гарик, конечно будет!!! Все будет очень здорово: хоккеисты будут играть зимой в бассейне, а в туалет бегать к футболистам, футболистам - мяч выше второго этажа не подкидывать, там гардероб.
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йож

10 минут назад
Проекты по переделке проектов за десятки миллионов рублей. Совсем * ?
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Липчанин

22 минуты назад
Поставить там памятник Королёву и Гулевскому а их имущество в Липецкой облости конфисковать за воровство и разгельдяйство.
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Липецк

23 минуты назад
У нас есть институты, кафедры, они бы с проектом справились. Как у них язык не отсыхает за 33 млн проекты. Что творится!!!
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Анна Ванна

41 минуту назад
Рома, да что же редактору разорваться, он и так на колесах, а вы еще и на мыло его?
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007

42 минуты назад
Сколька можно тратить бабло просто на проекты,20 лямов просто на бумажку
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ПСИХ!

47 минут назад
БЛА И КАК ТУТ НЕ УЛЫБНУТЬ УЛЫБАЛЬНИК КОГДА ТАКИЕ СХЕМЫ РАБОТАЮТ НА КРАСОТУ! В КИТАЕ БЫ УЖЕ БЫ И ЗАБЫЛИ БЫ КАК ВСЕ ДРЕВО ВЫГЛЯДИТ ТЕХ КТО ЭТО СДЕЛАЛ !!! А ТУТ В НАШЕЙ РАШЕ ЭТО НОРМ ВСЕМ НУЖНЫ ЛЕГКИЕ ПРИБЫЛИ
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Гарик

56 минут назад
Неужели всё-таки будет у нас ледовая арена
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