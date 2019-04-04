Происшествия

сегодня, 09:18

В столкновении автобуса со столбом пострадали три человека

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#авария #ДТП
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В столкновении автобуса со столбом пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 апреля в 22:08 на улице Космонавтов в Липецке 48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес» допустил наезд на световую опору. В ДТП пострадали 14- летняя школьница и две женщины, 30-ти  и 32-х лет. Взрослые пострадавшие доставлялись в ГБ № 4 и БСМП №1, после оказания помощи отпущены. Девочка с различными травмами госпитализирована в областную детскую больницу.

В Липецком районе на 33 километре автодороги подъезд к Липецку от автомобильной дороги М4 «Дон» 24-летний водитель автомобиля «Киа» врезался в стоящий грузовик «КамАЗ» после чего легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.  Пострадавший водитель иномарки с травмами доставлен в БСМП №1.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1554 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 78. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1093 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зарегистрировали  27 дорожных происшествий, в которых не было пострадавших. 



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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Герман

6 минут назад
Вчера, 3.04.19 вечером около 17-10, водитель маршрута N22, двигаясь с НЛМК на всех остановках половину людей не пускал в автобус, мотивируя тем, что он опаздывает, пытался закрывать двери и грубо разговаривал, мол стойте и ждите следующий автобус. Это вообще как такое может быть? Номер автобуса 234.
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123

14 минут назад
Там ехал автобус №24а водитель как бешеный прибавил скорость!
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ПСИХ!

сегодня, 09:45
гребаный вариант! дпс работает на износ а толку чуть! нужно камерам все отдать они вон как лиха нарушения фиксируют! А ТО ЧТО ЭТИ САМЫЕ КАМЕРЫ СТОЯТ С НАРУШЕНИЯМИ ЭТО ПО ... ГЛАВНОЕ СТРЫЧЬ БАБЛО С НАСЕЛЕНИЯ !!! А то ДПС на лапу не берет с так сказать нетрезвых водил Самые сука честные ментовские слоя это ДПС!!!
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48

сегодня, 09:28
водители работают по 12 часов и более, до каких пор это будет продолжаться?
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