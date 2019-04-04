В столкновении автобуса со столбом пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 апреля в 22:08 на улице Космонавтов в Липецке 48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес» допустил наезд на световую опору . В ДТП пострадали 14- летняя школьница и две женщины, 30-ти и 32-х лет. Взрослые пострадавшие доставлялись в ГБ № 4 и БСМП №1, после оказания помощи отпущены. Девочка с различными травмами госпитализирована в областную детскую больницу.

В Липецком районе на 33 километре автодороги подъезд к Липецку от автомобильной дороги М4 «Дон» 24-летний водитель автомобиля «Киа» врезался в стоящий грузовик «КамАЗ» после чего легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавший водитель иномарки с травмами доставлен в БСМП №1.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1554 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 78. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1093 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зарегистрировали 27 дорожных происшествий, в которых не было пострадавших.



