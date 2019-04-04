Происшествия

17 минут назад

На кольце площади Победы произошло ДТП

456
#авария #ДТП
На кольце площади Победы произошло ДТП

Авария затрудняет движение.

Утром 4 апреля в Липецке на кольце площади Победы столкнулись легковые автомобили. Машины получили незначительные повреждения, пострадавших нет. На месте уже работают аварийные комиссары.

Столкнувшиеся автомобили заняли одну из полос движения по кольцу. Из-за аварии затруднен заезд на кольцо со стороны улицы Терешковой. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» скорость потока там упала до 10 км/ч.
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#авария #ДТП

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