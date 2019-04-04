Общество

42 минуты назад

Ветеринарную аптеку оштрафовали за нарушения

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#штраф #аптека #животные #нарушения
Ветеринарную аптеку оштрафовали за нарушения

Хозяйке бизнеса придется выплатить взыскание.

Региональный Арбитражный суд удовлетворил иск управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям в отношении владелицы ветеринарной аптеки. Хозяйке бизнеса выписали штраф в 4 000 рублей.

Причиной для обращения в суд стали итоги проверки. Эксперты посетили ветеринарную аптеку в Чаплыгине в январе. В ходе проверки были установлены нарушения. Так, стены и потолки помещения для хранения лекарств были побелены водоэмульсионной краской, а это не дает возможности провести влажную уборку; в торговом зале зооаптеки шкаф для хранения лекарств был установлен всего в 2 см от пола при норме в 25 см; в аптеке не установлен порядок ведения учёта лекарств с ограниченным сроком годности. Все это стало поводом для оформления протокола об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».

Суд наложил на хозяйку зооаптеки штраф, который должен быть уплачен в течение 60 суток.
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#штраф #аптека #животные #нарушения

Комментарии (1)

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ирина

18 минут назад
Браво !!!! нашли крайнего и счастья полны штаны .
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