Яблоки по 60 рублей подождут своих владельцев на складе временного хранения

Троим торговцам не повезло в бескрайнем море продавцов у Центрального рынка.

Продолжаются чуть ли не ежедневные рейды сотрудников управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области в район Центрального рынка в поисках тех, кто торгует на улице.

Продавцов здесь меньше не становится, но есть повод для постоянных отчетов по «искоренению зла». Во время очередного рейда в бескрайнем море продавцов не повезло троим.

Как сообщили в управлении, на всех нарушителей правил торговли составили протоколы об административном правонарушении, а также изъяли товар. Судя по фотографиям на сайте ведомства, продавцам пришлось расстаться с яблоками.

По правилам весь конфискованный товар отправляют на склад временного хранения. Владельцы могут его вернуть, но сначала должно пройти заседание административной комиссии, вынесено решение, составлены документы, а сам нарушитель должен в полном объеме оплатить штраф. Оборудован ли склад всем необходимым для хранения яблок – неизвестно, как и то, успеют ли продавцы вызволить фрукты в целости и сохранности.

Борьба с уличной торговлей ведется в Липецке с 2011 года. Она процветает во многих уголках города, но сейчас основной удар сосредоточен на окрестностях Центрального рынка.

Фото liptorg-cp.ru