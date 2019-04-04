Общество

41 минуту назад

Доброе утро, Липецк!

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#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

Сегодня 4 апреля 2019 года. Дорогие пользователи, позвольте поздравить вас с Международным днем Интернета!  

День в истории 

Итак, значит, день Интернета. Вам не видно, а мы все в парадных галстуках и на каблуках, в бокалах шипит шампанское. Наш день, что ни говори. Сейчас, возможно, даже будем танцевать.  

А самое интересное, что день Интернета – это еще и католический праздник, да-да! Потому что запуск всемирной Сети в 1998 году санкционировал сам папа римский Иоанн Павел II. У Интернета есть даже свой собственный покровитель – католический святой Исидор Севильский, он считается последним из древних христианских философов.  

Интернет, конечно, всем хорош, но больно уж затягивает. Вроде, и присел-то к монитору всего на пару минут. Ну, туда зашел, сюда потупил. Видюшку глянул, как котики дерутся. А там и погода. А там и трейлер… Опять же, новости спорта. А потом очнулся, огляделся: батюшки, да уже весь день прошел! Работа стоит, график дежурств не выполняется, помещение не проветривается.  

Мораль: слаб человек.   

Музыкальная пауза 


Зима посылает привет 

Между прочим, в этот самый день в 1932 году американский ученый по фамилии Кинг (не Стивен) впервые выделил витамин С. А меж тем еще на 50 лет ранее русский ученый Николай Лунин ставил опыты на мышах и нашел некое живительное вещество, но его подняли на смех все, кроме мышей, которые благодаря этому веществу не имели проблем с производством коллагена, обладали здоровыми деснами и вообще не выказывали никаких признаков цинги.  

Именно витамин С помогает нам поддерживать наш иммунитет и не болеть зимами и веснами.  

4 апреля через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с востока — они принесут небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег и дождь. Сегодня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью и днем местами вышеупомянутые осадки, возможно налипание мокрого снега. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 1 до 6 градусов тепла. 

И сейчас, когда опыты на мышах уже позади, мы знаем, что в апрельские снегопады нужно поддерживать свои силы апельсинами и болгарским перцем – там много аскорбиновой кислоты.  

Транспорт

Улицы Гагарина, Советская, Терешковой, Московская, Космонавтов, Вермишева. Все уже спешат в центр, на этих улицах собираются пробки. 




Воды! 

В связи с производством ремонтных работ 4 апреля будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

с 10:00 до 21:00 по ул. П. Смородина, 12г, 12б, 20, 24, 26 (д/с №133), 22, 12, 14, 16, 18; пр. 60 лет СССР, 24, 28, 30; ул. Стаханова, 15(с/ш №42), 17 (с/ш №68), 25, 25а, 23а, 31а (д/с №137), 27, 11, 13, 13а, 7, 19, 21, 29а. 

Тем временем 

«Муха юрского периода опыляла растения рекордно длинным хоботком», - сходу ошарашивает Научная Россия.  

«Длиннохоботковая муха-шаровка, найденная в верхнеюрских отложениях Казахстана, свидетельствует, что насекомые могли принимать участие в опылении задолго до появления цветковых растений. Длина хоботка мухи почти в два раза превышает длину ее тела – ротовые части таких пропорций не встречаются больше ни у одного известного мезозойского насекомого», - читаем в источнике. 

Все просто: муха питалась некими шишками с глубоко запрятанными питательными веществами, поэтому «отрастила» себе такой длинный нос. Поела, измазалась в пыльце и полетела дальше. Примерно то же самое происходит и с людьми. За мамонтами гоняться стало не нужно, по деревьям лазить тоже, «измазаться в пыльце» стало проще простого. Поэтому лазучесть и бегучесть приходится тренировать искусственно, да и то лишь по желанию. Интересно, а мухи тоже сидят и ностальгируют: эх, вот в мезозойскую эпоху все шишки были натуральные, а сейчас – химия одна, а не еда…  

Хорошего вам дня, читайте свежие новости на портале GOROD48! 
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#Доброе утро!

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