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39 минут назад

Липецкая вечЁрка: увольнение из-за скандала, лысый остров и будущее Центрального рынка

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: увольнение из-за скандала, лысый остров и будущее Центрального рынка

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 3 апреля.

«Скандал с данными пациентов закончился увольнением из управления здравоохранения» - самая популярная новость дня у липецких читателей. Такой логичный финал получила ситуация с утечкой данных пациентов, которым чиновники покупали путевки. В Сеть нечаянно выложили данные людей, а также их диагнозы.

Скандал иного толка вынес на суд липчан депутат областного Совета Андрей Трофименков. Парламентарий обратил внимание на то, во что превратился Зеленый остров близ Центрального пляжа. У депутата возникло много вопросов к чиновникам. Их список дополнили липчане: под новостью озвучено более сотни позиций читателей.

Много комментариев оставлено к сообщениям из криминальной хроники. В Липецке с начала года обокрали уже семь дачных участков. Большинство злоумышленников найдены. Как вычислена и бухгалтер, мошенничавшая с деньгами учреждений культуры. Обвиняемая, как считает следствие, незаконно получила 1 млн рублей.

А под конец рабочего дня администрация Липецкой области показала, каким будет будущее Центрального рынка. Проект вышел интересный: больше света, чистота и место для фуд-корта. Впрочем, оцените сами!
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#обзор #события #вечёрка

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