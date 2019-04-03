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33 минуты назад
Престарелая мать гея родила дочь своему сыну и его мужу
Роды успешно прошли в США.
В американском штате Небраска 61-летняя Сесиль Эледж стала суррогатной матерью дочери своего 32-летнего сына-гея и сего супруга. Выступить в этой непростой роли американка захотела сама. Врачи не стали возражать, сообщают «Вести» со ссылкой на издание Buzzfeed.
После того, как американка сдала все необходимые анализы, врачи постановили, что Сесиль Эледж способна выносить ребенка, несмотря на свой возраст. 61-летняя женщина забеременела с первой попытки. Донором яйцеклетки для женщины стала 25-летняя сестра Эллиота Догерти.
Девочка, которую назвали Умой, появилась на свет в конце марта без кесарева сечения. Роды длились 12 часов.
После того, как американка сдала все необходимые анализы, врачи постановили, что Сесиль Эледж способна выносить ребенка, несмотря на свой возраст. 61-летняя женщина забеременела с первой попытки. Донором яйцеклетки для женщины стала 25-летняя сестра Эллиота Догерти.
Девочка, которую назвали Умой, появилась на свет в конце марта без кесарева сечения. Роды длились 12 часов.